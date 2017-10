Trump define la carrera por la presidencia de la Fed entre Powell y Taylor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo su lista de candidatos a presidir la Reserva Federal (Fed) y decidirá entre el actual gobernador de la entidad, Jerome Powell, y el economista de la Universidad de Stanford, John Taylor. Así lo reportó ayer una fuente al sitio web Político.

Trump ya había dicho que estaba considerando tanto a Powell como a Taylor, pero que también le gustaba mucho la actual presidenta de la Fed, Janet Yellen. Sin embargo, la actual titular del banco central estaría descartada. Según informó Político, una fuente que conversa frecuentemente con el mandatario que sostuvo que los únicos dos candidatos que quedan son Powell y Taylor. Otra fuente, sin embargo, pidió cautela debido a que el mandatario "cambia de opinión casi todos los días". Un funcionario de la Casa Blanca, en tanto, dijo a Reuters que "no se ha tomado una decisión final".

En el mercado ven con buenos ojos la candidatura de Jerome Powell, ya que estiman que mantendría las políticas expansivas de Yellen. En cambio, consideran que John Taylor podría llevar adelante una suba de tasas más agresiva. De acuerdo con Reuters, esta semana Trump consultó el tema con los senadores republicanos y, aparentemente, la mayoría prefiere al académico de la Universidad de Stanford.

En los últimos días, Donald Trump había analizado una lista amplia lista de candidatos, entre los que estaban incluidos la propia Yellen, junto con John Allison (ex director ejecutivo de BB&T), Glenn Hubbard (decano de la escuela de negocios de Columbia), Thomas Hoenig (ex presidente de la reserva federal de Kansas), Kevin Warsh (ex gobernador de la Fed) y Gary Cohn (consejero económico del presidente estadounidense).

No obstante, un alto funcionario del gobierno dijo este miércoles que no era probable que Trump nominara a Cohn, quien lo está ayudando a liderar los esfuerzos de la Casa Blanca para impulsar en el Congreso un gran programa de recorte de impuestos. Asimismo, de acuerdo a los reportes de prensa, las posibilidades de Warsh para el puesto también parecen haberse diluido.