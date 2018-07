Trump criticó la suba de tasas de la Fed y pidió un dólar más bajo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump intentó marcarle la cancha a la Reserva Federal de ese país, al afirmar en una entrevista televisiva que "no está emocionado" con el alza de tasas. El mercado reaccionó con una caída del dólar, de las acciones y de los bonos del Tesoro. La Casa Blanca tuvo que salir a aclarar que Trump respeta la independencia de la Fed y no interferirá en sus decisiones de política monetaria.

El mandatario estadounidense dijo ayer temprano en declaraciones a la cadena CNBC que no comparte la política que lleva adelante el sucesor de Janet Yellen, Jerome Powell, de elevar las tasas de interés de la economía lo que puede provocar un potencial enfriamiento de la actividad. "No estoy entusiasmado. Porque subimos y cada vez que subes quieren subir las tasas nuevamente. En realidad, no estoy contento con eso. Pero al mismo tiempo les dejo hacer lo que creen que es mejor, afirmó el mandatario.

"No me gusta todo este trabajo que estamos poniendo en la economía y luego veo que las tasas suben", agregó.

La Fed elevó su tasa de interés en cinco oportunidades desde que Trump llegó a la presidencia, en noviembre de 2016. Las próximas dos alzas se harán este año, con Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, quien fuera nominado por el propio Trump para asumir en el cargo a principios de 2018.

Trump dijo que le preocupa que los aumentos de tasas de la Fed pongan a Estados Unidos en desventaja mientras el Banco de Japón (BoJ) y el Banco Central Europeo (BCE) mantienen su política monetaria expansiva.

La tradición de la Casa Blanca es mantenerse al margen de las decisiones de la Fed, para así garantizar la independencia del banco central. Pero fiel a su estilo, Trump decidió opinar: "No estoy diciendo nada que no diría como un ciudadano independiente. Alguno podría decir: oh! tal vez no deberías decir eso ahora que sos presidente. No me importa lo que digan, porque mis puntos de vista no han cambiado".

Los comentarios del presidente no pasaron desapercibidos. El ex presidente de la Fed de Dallas, Richard Fisher, dijo a la cadena CNBC que Trump está fuera de lugar.

"Una de las características de nuestra gran economía estadounidense es preservar la independencia de la Reserva Federal. Ningún presidente debería interferir con el funcionamiento de la Reserva Federal", dijo Fisher. "Si yo fuera el presidente Powell, ignoraría al presidente y haría mi trabajo y estoy seguro de que hará exactamente eso".

Powell compareció esta semana, como lo hace cada seis meses, frente al Congreso de Estados Unidos. En sus declaraciones, dejó claro que la intención es continuar con la gradual normalización de los rendimientos.

Las perspectivas de mayores tasas de interés han impulsado al dólar este año. Desde que en febrero tocó un mínimo en más de tres años contra una canasta de seis monedas, el dólar ha escalado un 8,4%.

Por los dichos de Trump, el índice dólar cayó momentáneamente pero luego se recuperó y subía un 0,1%a 95,216. Más temprano alcanzó un máximo en un año a 95,652. Wall Street cerró en baja, pero por malos resultados empresariales.