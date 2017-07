Tras una liquidación récord, la exportación se corrió y el dólar rebotó

El dólar arrancó la semana con un repunte de ocho centavos que llevó a la versión mayorista a $ 16,93 y al billete a $17,19 para la venta. Al igual que la semana pasada, el sector agroexportador fue un jugador clave: en las última cinco ruedas liquidó un promedio de u$s 133 millones un récord semanal para este año de u$s 664 millones y el tipo de cambio cedió, mientras que ayer vendió entre u$s 90 y u$s 100 millones, según cálculos de corredores, suma que no fue suficiente para abastecer a la demanda y la divisa avanzó.

Lo sorpresivo para la City es que se espera que hoy el Banco Central (BCRA) convalide el aumento que tuvieron las tasas de las Lebac en el mercado secundario; un movimiento que promovería la inversión en pesos. Sin embargo, la apuesta por la moneda estadounidense se mantuvo firme.

"Con la tasa bastante alta hoy (por ayer) pensamos que iba a ser un día de achique. Aparentemente muchos bancos habían quedado vendidos del viernes y de entrada, como vieron que no achicó, empezaron a pagar", comentó el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García.

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, señaló en su informe diario: "Los mínimos del día, anotados en los $ 16,83 por unidad a poco de comenzada la rueda, fueron el punto de partida de una suba del tipo de cambio impulsada por la renovada presencia de operaciones de cobertura que buscaron posicionarse en dólares". Además, indicó que los precios del dólar escalaron posiciones en forma constante y con pequeños respiros que no alcanzaron para hacer retroceder la cotización.

Dado que el monto operado en el spot fue poco, casi u$s 479 millones, lo más volátil de la jornada se vivió sobre el final, cuando algunas fichas de entre u$s 20 y u$s 30 millones fueron suficientes como para envalentonar el recorrido alcista.

Tal como detalló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, a poco del cierre, cuando el dólar valía $ 16,88, "una orden genuina operada por un banco hizo que el dólar mayorista trepara cinco centavos en solo 15 minutos, para cumplir el monto a comprar, estimado en unos u$s 20 millones".

Por eso aclaró que, si bien el Banco Nación fijó el tipo de cambio mayorista a $ 16,93 vendedor para la transferencia. la cotización promedio del dólar mayorista informada por el BCRA fue de $ 18,8758.

En cuanto a los futuros, según Global Agro Broker, se negociaron "muy demandados durante toda la rueda", incluso en mayor medida que el spot, ya que se dispararon aún más las tasas implícitas, hasta tres puntos porcentuales para el plazo corto y arriba de un punto porcentual para el resto de la curva. Así es como para fin de julio la tasa quedó en 30,8%, en tanto que la tasa que predominó en la Lebac más corta, en julio, fue de 27,75%