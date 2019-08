Tras una baja inicial, los bonos recuperan parte del terreno perdido

Tras la conferencia de presenta de ayer del equipo económico en el cual se anunció la extensión de plazos de la deuda y la búsqueda de renovación con el FMI , el mercado de bonos abrió a la baja el jueves y a mitad de rueda recupera posiciones, operando al alza. El riesgo país continuaba operando en niveles de 2112 puntos.

Tanto en el tramo corto como en el tramo largo, los bonos dan vuelta el rojo inicial y operan en terreno positivo, recuperando parte del terreno perdido. Puntualmente el Bonar 2020 subía un 4,3% e mitad de la rueda del jueves, acompañado por el Bonar 2024 y Bonar 2025 que subían un 5,8% y 10,3% respectivamente.

Por su parte, el DICA y el DICY subían 9,6% y 5,2% respectivamente. En el tramo mas largo de la curva, la renta fija también rebotaba con subas de 10% para el Bonar 2037. El bono centenario operaba a la baja, cayendo 1,7%.

Diego Martinez Burzaco, director de MB Inversiones sostuvo que “los bonos entran en un escenario de rebote técnico al anunciar que se busca un reperfilamiento amigable. La fuerte caída de las paridades previas había puesto a los precios en un escenario más de default forzoso y poco amigable. Hay que ver cómo sigue todo en las próximas horas”, afirmó.

Finalmente, el analista financiero y asesor de inversiones Alejandro Bianchi sostuvo que jay una recuperación de los bonos desde el vencimiento de 2024 en adelante hasta el Par.

“Las paridades eran muy bajas y son bonos que en principio quedarían afuera del canje o de lo que van a proponer en el congreso. Hay más seguridad en la parte media de la curva”, dijo.

Las medidas del Gobierno

Tras la abrupta caída en las renovaciones de las Letras del tesoro por parte de los inversores, la cual venía siendo de 88% y cayó abruptamente en las últimas semanas debajo de 10%, se cerró el mercado de capitales y financimaiento local para el gobierno y empujó a que el Gobierno tenga que tomar medidas para preservar la liquidez de corto plazo y aliviar las necesidades financieras:

Entre estas medidas se destacan que:

Los tenedores de Letras del Tesoro (en todas las monedas) cobrarán: Personas humanas: la totalidad de sus acreencias al vencimiento. · Personas jurídicas: 15% al vencimiento, 25% a los 3 meses del vencimiento y el restante 60% a 6 meses del vencimiento. Para las Lecap con vencimiento 2020 los plazos se extenderán 3 meses.

Para las Lecap con vencimiento 2020 los plazos se extenderán 3 meses. Se elevará al Congreso un proyecto de ley para promover “un a extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses ”. Asimismo, comenzará “un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera bajo las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva con el mismo fin de extender los plazos sin quitas de capital ni intereses”.

”. Asimismo, comenzará “un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera bajo las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva con el mismo fin de extender los plazos sin quitas de capital ni intereses”. Finalmente, se propuso al FMI “iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda” que tiene Argentina con la entidad. Según indicó Lacunza, la intención oficial es “despejar el horizonte de corto, mediano y largo plazo del programa financiero” debido al “estrés de liquidez del corto plazo y no por problemas de solvencia”.

Los analistas de Delphos Investment ven como positivo que Macri ha tomado una decisión inevitable de reperfilamiento de la deuda y le ahorra a Fernández un disgusto. Los bonos ya lo venían descontando, por lo que no nos toma por sorpresa.

“El anuncio tal cual como fue realizado es positivo para los bonos. Hablamos potencialmente de bonos de u$s 70 a u$s 80. Es el mejor escenario posible. Obvio que eso no va a pasar ya que hay grandes probabilidades que la oposición condicione su apoyo al mismo por las restricciones presupuestarias que implica dado que no se recorta la carga de intereses. Seguimos pensando que la relación riesgo/retorno se ha vuelto atractiva, y los anuncios lo confirman. Creemos que el ruido de corto plazo podría incrementarse por el debate político que este reperfilamiento despierta. Las bajas a paridades de 35% abren oportunidades de compra con un criterio de inversión distress”, dijeron.