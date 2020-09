Tras un buen inicio, las acciones argentinas recortaron ganancias y cerraron mixtas

El estreno de los nuevos bonos soberanos en dólares no fue el esperado. Los títulos resultantes del canje acumularon mayoría de retrocesos durante su primera semana, y ya sin las limitaciones que impone el parking volvieron a mostrarse mayormente en rojo durante la rueda de ayer.

Tras un buen inicio, los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera revirtieron parte de la suba inicial y cerraron de forma mixta. El tramo corto de la curva anotó caídas de hasta 0,66%, mientras que el tramo más largo arrojó subas de hasta 0,15%. De esta manera, se mantienen con rendimientos que oscilan entre 11,5% y 12%.

Los bonos en dólares ley extranjera. Fuente: Bloomberg.

Los títulos en moneda dura bajo ley local tuvieron una mejor performance durante la rueda de este martes. Los bonos AL29 y AL41 fueron los que tuvieron una mayor recuperación, con mejoras llegaron hasta 1,53%. Éste último reubicó su rendimiento apenas por debajo del 11% anual en dólares.

Bonos ley local en dólares. Fuente: Bloomberg.

Sobre el desarrollo de la renta fija soberana, Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil, detalló que, siendo este martes el último día para entrar en la etapa de aceptación tardía del canje, "la plaza de los bonos a canjear está casi vacía mientras que los nuevos bonos operan con mayor volumen".

Y alertó: "Sin embargo, los mismos aún no muestran una compresión de tasa y se mantienen entre el 11,5% y el 12,5%. Si bien las condiciones del país no cambiaron, la presentación de la ley de presupuesto en donde se pronostica un alto déficit fiscal, no ayuda a que los precios de los bonos tengan un camino ascendente".

Ante esta leve mejora de bonos, el riesgo país cedió terreno hasta los 1119 puntos, tres puntos menos a comparación del cierre de este lunes.

Riesgo País. Fuente: Rava Bursátil.

En el caso de la renta variable local, en cambio, las acciones de las compañías argentinas iniciaron la jornada contagiadas por las mejoras de los índices de referencia de Nueva York. Tras un inicio en rojo, los adrs cerraron la rueda con tendencia mixta.

Con un alza del 7%, Telecom Argentina fue el papel que tuvo el mejor desempeño entre las empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos. Detrás, con crecimientos respectivos de 3,3% y 1,7% eran escoltados por las acciones del Banco Supervielle y Loma Negra.

En Buenos Aires, en tanto, la tendencia también fue mixta. Las acciones de las empresas argentinas operabanen ambos sentidos en la plaza bursátil local y provocaban una ligera suba del S&P Merval, que revirtió el rojo inicial y creció 0,2%, hasta los 44.628 puntos.

"El S&P Merval no encuentra un fuerte impulso hacia una recuperación sostenida en medio del difícil contexto económico actual. En dólares, el índice se encuentra en 346 puntos, lejos de los máximos alcanzados en agosto", ilustró un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Y, sobre la negativa coyuntura económica, agregó: "Las empresas argentinas se encuentran actualmente muy castigadas y a la espera de señales de un proyecto oficial que ayude a la reactivación. Mientras tanto, sin un plan económico y con la cuarentena extendida, el panorama es poco alentador".