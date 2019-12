Tras trepar a un nuevo récord de $ 76,50, el dólar blue recortó la suba

El dólar se despertó ayer en el mercado paralelo y la racha alcista continuaba en la rueda de hoy.

El dólar blue llegó a valer $ 76,50, un nuevo máximo, pero a media rueda el avance cedió a $ 75,75 para luego, al cierre del mercado oficial, quedar 50 centavos más barato, en $ 74,75.

"El nuevo récord resultaba atractivo para la venta", confirmaron en la plaza porteña, al mismo tiempo que recordaron que hace menos de una semana valía casi $ 10 menos.

El pago del medio aguinaldo fue el causante de que apareciera la demanda, ya que el sobrante de pesos en un contexto en el que se está por aprobar la ley que contempla un impuesto de 30% para varias operaciones en moneda estadounidense alienta la compra del dólares; cepo mediante, solo les queda el blue al ahorrista y al inversor.

Ayer el billete informal se había envalentonado desde los menos de $ 72 del martes hasta un máximo de $ 76; el precio final fue $ 75,25. Cabe recordar, además, que el viernes pasado este segmento estaba debilitado y se ubicaba en $ 67, muy cerca de la marca oficial de $ 63.

El cambio, el contado con liqui y el mep operaban, ambos, casi 1% abajo; el primero en torno a $ 73 y el segundo en los $ 71.

En tanto, el tipo de cambio mayorista ni se movió; o sí, una milésima nada más. El cierre se fijó como ayer y como en las ruedas previas, en $ 59,815. Además, la rutina se repitió: comenzó a operar tarde y el volumen fue reducido de entrada para después recalentarse. No obstante, aunque se operó más que en otras sesiones, u$s 364 millones, no llega a ser ni la mitad de lo que se negociaba, por ejemplo, a mitad de año.

El cepo hace que la demanda se achique, por lo tanto el precio no sube, mientras que el Banco Central (BCRA) se planta del lado de la compra e impide cualquier caída por debajo de los $ 59,815, un valor que funciona como piso desde hace tiempo.

En la City calcularon que el Central adquirió más de u$s 100 millones; ayer compró unos u$s 100 millones más. Según los últimos datos oficiales, entre el 10 de diciembre (fecha de llegada del Frente de Todos al gobierno) al 13 de diciembre incluido, el BCRA registra un saldo comprador de u$s 460 millones.

En sintonía, el billete se ofrecía en las pantallas del Banco Nación sin cambios, a $ 63. En tanto, el precio promedio se ubicaba un centavos abajo de la media de ayer, en $ 63,08.