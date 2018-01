Tras romper pacto con Rofex, Byma ya se prepara para competir con futuros

"Era un acuerdo preliminar desde 2014, nunca hubo uno definitivo, y no prosperaba como mercados complementarios", aducen desde BYMA, tratando de minimizar el convenio de interconexión de plataforma que tenían con Rofex y que en su momento habían anunciado con bombos y platillos.

"El acuerdo nos encorsetaba, nos quedaba chico, no hablábamos con los miembros Rofex, sino con Rofex y ellos hablaban con sus miembros, eso te achicaba mucho la posibilidad de poder ampliar el negocio del mercado de capitales, no se estaba construyendo sobre la confianza, para darle valor agregado, no había ánimo de cerrar temas y crecer en forma conjunta y fuerte. Hubo culpas compartidas entre ambos mercados", reconocen desde BYMA, que sumará a la plataforma Millennium otra nueva mucho más moderna (de una de las Bolsas más importantes del mundo), dejando bastante atrás tecnológicamente a sus competidores, en especial al MAE con su SIOPEL.

"Sería bastante lógico, por una cuestión de tamaño y posición dominante, que BYMA termine acaparando todo el mercado de futuros, a excepción de los contratos de commodities", sostienen en el sector, donde aseguran que Alejandro Wyss, CIO y Gerente Divisional de Informática de Caja de Valores, está trabajando en top secret para lanzar futuros sobre monedas e índices, pero están paranoicos para que no se filtre nada. Hay mucha presión para que lo terminen a la brevedad. Consultados sobre el tema, en BYMA admiten que deben lanzar futuros, pero dicen que hasta marzo no podrán hacerlo, por los 30 días más de acuerdo que tienen con Rofex: "No tenemos aprobación de CNV para futuros y somos respetuosos de los tiempos. Además llevará un tiempo poder adaptar los sistemas, que no es sencillo", advierten desde BYMA, que fueron ellos los que decidieron cortar el acuerdo con los rosarinos.

¿A qué obedeció la ruptura?

"La evidencia es cuando se largan con el futuro de Galicia cedido por Matba. Eso fue algo border para nosotros. Entra ese y entran todas las listadas. Además, el convenio nos limitaba para otros convenios. Y el DMA de ellos tenía distribución free de las cotizaciones de BYMA", detallan. En la City interpretan que, "ahora que hay libre competencia en el mercado bursátil, BYMA va por todo. La guerra se ha declarado. Primero fue con MAE, ahora con Rofex (en proceso de fusión con Matba).

BYMA, el mercado más grande del país, ahora cuenta con dos sistemas de negociación world-class, sumado a su monopólica Caja de Valores que

tiene un flujo de fondos casi infinito para financiar cualquier proyecto que quiera. Va a ser una competencia hostil y BYMA tiene todas las de ganar. A no ser que los demás mercados se fusionen para unir fuerzas y recursos y así intentar dar pelea. El único mercado con el cual BYMA no tiene una guerra declarada es con el MAV con quien tiene un pacto para no superponer negocios: el MAV (donde tienen el 20%) se queda con los negocios pyme y BYMA con todo el resto.

Consultado Andrés Ponte, presidente de Rofex, señala que no los asusta la competencia: "Para nosotros la competencia es externa, no local, ya que las acciones argentinas tienen siete veces más volumen en los Estados Unidos que acá. Queremos que el país salga de la zona de descenso y no creemos que la confrontación interna nos ayude a eso, ya que los mercados se tienen que complementar. Nosotros no importamos sistemas tecnológicos, sino preferimos impulsar el ecosistema local y hasta exportamos hoy".

Menciona que, desde que nació el contrato de futuro de índice Merval, se llevan operados 850.000 contratos que equivalen según la cotización de Merval hoy a $ 28.500 millones. A dos años de lanzado, el volumen operado representa el 40% de lo operado en acciones del panel líder. En cuanto a futuros de dólar Rofex, son el sexto derivado de divisas más operado en el mundo. Hoy operan en futuros el doble de volumen que en 2015 y hay siete veces más de cuentas comitentes.

En CNV ponen foco en asegurar que el plazo de adecuación de 30 días sea suficiente para asegurar que el mercado funcione normalmente, sin disrupciones. El objetivo de CNV es asegurar que estén dadas las condiciones de competencia, incentivos a la inversión tecnológica, acceso por parte de los agentes, y reducción de costos.