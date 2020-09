Tras recibir apoyo de tenedores de bonos, el Banco Hipotecario mejora su oferta de canje

El Banco Hipotecario anunció su decisión de mejorar su oferta de canje, tras recibir el apoyo de tenedores que representan un total de u$s 97,6 millones, equivalente al 34,87% del total, en el período de aceptación temprana.

De esta manera, aquellos que ya ingresaron y los que ingresen a partir de ahora, recibirán de manera anticipada u$s 420 en efectivo y u$s 600 en bonos nuevos -amortizables en 5 años y que mantienen el cupón de 9,75%- por cada u$s 1000 del monto original.

La fecha límite para participar está prevista para el 5 de octubre a las 23:59hs de Nueva York.

Si bien no hay vencimientos mayores en octubre, el Hipotecario concentra la buena parte de los u$s 600 millones en pagos que enfrentan las empresas argentinas en noviembre.

Otras firmas que deberán enfrentar pagos en noviembre son Cresud, por US$ 73 millones, e IRSA, por u$s 182 millones, seguidas de AES Energía, con u$s 22 millones y Genneia, con u$s 51 millones, según un relevamiento de Moody"s.

La mejora en la propuesta llega luego de las recientes regulaciones del Banco Central (BCRA) para proveer a las empresas de los dólares necesarios para cancelar la deuda contraída en los últimos años.

Según detalló en el comunicado publicado por la CNV, el banco "actualmente no puede predecir" el impacto de las medidas sobre la capacidad de la compañía para pagar el principal pendiente de las notas antiguas después del canje.

Esto se debe a que la reestructuración de las deudas financieras de empresas con un volumen mensual superior al millón de dólares hasta marzo de 2021 es un de los objetivos que persigue el BCRA para disminuir las tensiones sobre las reservas internacionales.

La semana pasada, la autoridad monetaria pidió a las cerca de diez empresas que poseen deuda de volúmenes de pago mensual superior al US$ 1 millón que inicien procesos para postergar pagos de capital.