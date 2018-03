Sin la presencia del BCRA, el dólar cerró estable a $ 15,24

El promedio del dólar en la city porteña cerró sin cambios a 15,24 pesos, lo que representó un freno a diecinueve subas consecutivas del billete y luego de que ayer el Banco Central (BCRA) interviniera por primera vez el mercado en la era Macri.

El dólar mayorista, que llegó a perder un centavo, cerró estable a $ 15,06, luego de haber tocado ayer los $ 15,15.

En tanto, el dólar Banco Nación (BNA) se mantuvo a $ 15,20, mientras que el dólar blue perdió 2 centavos hasta los $ 15,33, tras tocar un piso de $ 15,27.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 252,149 millones, mientras que en futuros del MAE alcanzaron u$s 88 millones

El contado con liquidación operaba en baja a $ 15,17 y el dólar MEP o bolsa a $ 15,12.

La autoridad monetaria colocó ayer unos u$s 41 millones en lo que fue la primera intervención en el mercado cambiario de la era Macri.

"El Banco Central volvió a estar ausente. En un contexto de mayor tranquilidad y cierta prudencia por la señal emitida por la autoridad monetaria, el tipo de cambio encontró un punto de equilibrio ubicado en un rango muy similar al alcanzado ayer luego de la intervención oficial", señaló un operador en su informe diario a clientes.

Sostuvo además que "sin la presión compradora que ayer justificó la aparición del Central la evolución de los precios del dólar se tomó un respiro luego de las subas que determinaron un ajuste semanal de 33 centavos".

Las reservas del BCRA perdieron ayer u$s 43 millones y quedaron así en u$s 29.273 millones, con lo que pierden u$s 798 millones.