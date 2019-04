Tras otro récord en la era Macri, el riesgo país terminó con una baja

El riesgo país llegó a saltar 8 unidades para tocar los 858 puntos durante la rueda, pero una mejora de los precios de los bonos argentinos más largos revirtió la tendencia e hizo que el indicador cerrara el día en 846 puntos según fuentes del mercado. El jueves pasado, durante el feriado local, había cerrado en 854 puntos, su mayor nivel en lo que va del gobierno de Mauricio Macri.

El temido catch up -ponerse al día, en la jerga- luego de un jueves muy negativo en los mercados globales que golpeó a los bonos argentinos mientras no había operaciones en el mercado local no se terminó concretando.

Los operadores atribuyen la suba del riesgo país en las últimas ruedas a los malos datos de inflación de marzo, que arañó el 5%, sumado a las dudas respecto al panorama electoral de cara a octubre próximo.

Juan José Vázquez, jefe de Research de Cohen, dijo que a la renta fija la está afectando la incertidumbre electoral, y subrayó que si el electorado llega a estar más inclinado por (la ex presidenta) Cristina Fernández, "obviamente va a tener una presión de estrés muy fuerte".

"La curva se está empinando. Hoy, puntualmente, lo que pasa afuera es que tenés bonos largos y medianos positivos y los cortos en niveles levemente negativos", comentó.

Por su parte, el titual de Elaccionista.com, Jorge Alberti, resumió: "La baja promedio en nuestros bonos es menor al 1% y aún no repiten mínimos del año pasado, pero el pesimismo va en aumento".

Para el experto, "las mediciones de las encuestas pintan un panorama cada vez más complicado para el gobierno y las medidas que el mercado espera jamás se tomarán en un año eleccionario", por lo tanto señaló que no hay ninguna expectativa que tiente a los inversores a ingresar en activos argentinos: "De momento, la única zanahoria por delante es el ingreso a emergentes, pero difícilmente eso cambie las perspectivas del mercado de deuda y el margen de maniobra que tiene le gobierno para revertir esa tendencia hoy es muy ínfimo".

Desde Rava Bursátil consideraron que las medidas que lanzó el Gobierno fueron “solo un paliativo para el corto plazo” y que aunque “algo consiguió”, como que el dólar finalizara en baja el miércoles, “en el resto de los activos, la reacción no fue del todo buena”.

El analista de Rava, Eduardo Fernández, indicó por medio de su informe diario que “para el mediano plazo, existen muchas dudas acerca de la viabilidad de estas medidas”, lo que explica que el riesgo país estuviera en récords del año. A su vez, remarcó que en el segmento de renta fija, uno de los bonos más castigados fue el Bonar 24 que cotiza en dólares, incluso siendo un papel que paga intereses y amortización el próximo mes. Este título cede casi 2% en la rueda de hoy.

En 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner disputaba el pago de los bonos que no entraron al canje con los fondos buitre. En aquel momento, el inicio de las negociaciones en la justicia estadounidense marcaban el ritmo al que se negociaban los títulos locales.

El riesgo país es un indicador elaborado por el JPMorgan que mide la diferencia en los rendimientos que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las del resto de los países, por eso la baja de los precios de los bonos -lo que implica una suba en los rendimientos, porque a menor precio mayor premio esperado al vencimiento- dispara el riesgo país.

Cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el indicador se ubicaba en los 480 puntos, y si bien para fines de 2017 había caído a niveles de 350 unidades, en un año se duplicó: a fin de 2018 registró 732 puntos. Es decir que, en lo que va de 2019, el riesgo país sube más de 100 enteros, o un 17%. En cuanto al avance bajo el gobierno de Macri, es del 78%.