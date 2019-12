Tras los anuncios, el dólar operó estable más por cautela que por convicción

El tipo de cambio no arrancó en horario debido a que el mercado estaba expectante a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, primero, y a la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, después. Finalmente se concretaron los primeros negocios cerca del mediodía, aunque los inversores estaban en pleno proceso de las novedades; el eco de las noticias siguió durante toda la jornada.

Es que fue muy sorpresivo el anuncio de Guzmán sobre el impuesto de 30% a la adquisición de dólares tanto para el turismo como para el atesoramiento.

"No cayó muy bien, no genera mucho optimismo en el mercado", dijo un operador de la City porteña. En la misma línea, desde otra mesa de dinero, una fuente sostuvo: "Hay que ver qué pasa en el Congreso. Si lo votan tal cual o si le hacen cambios".

Ya hacía varias ruedas que el comienzo de la operatoria se demoraba. "Últimamente arranca muy tarde, pero hoy se demora más por eso (declaraciones del Gobierno)", confirmó temprano Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El tipo de cambio mayorista se negoció casi toda la rueda en torno a los $ 59,815, precio en que cerró. La divisa hubiera caída de no ser por las compras del Banco Central (BCRA), que según cálculos privados, ascendieron a u$s 190 millones.

En cuanto al precio del billete, se mantuvo congelado en $ 63 en las pantallas del Banco Nación. El valor promedio del dólar minorista también se mostró estable: terminó en $ 63,10, un centavos más caro.

El dólar blue, en tanto, terminó ayer a $ 71,50, un alza de 8%; sin embargo había llegado a trepar más de 10% cuando tocó el máximo histórico de $ 74. Hoy el dólar paralelo se ubicó en los $ 73, apenas por encima del último cierre.

En cambio, el contado con liqui cedía un 1,5%, hasta $74,89.

En el mercado en el que se mueven los grandes jugadores hubo muy poco movimiento, salvo sobre el final, cuando una operación puntual "despertó" a los inversores.

El volumen apenas alcanzana los u$s 135 millones a una hora del cierre, pero el monto total negociado terminó en de u$s 323 millones. "Hubo muchas ventas en la última media hora; algún ingreso grande que no sabemos de dónde vino", comentó un operador.