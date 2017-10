Tras las PASO, menos clientes compraron dólares en septiembre

Tras la fuerte dolarización de agosto, la cantidad de clientes que realizaron compras de divisas en septiembre volvió a los niveles previos a las elecciones primarias (PASO). Las compras brutas de billetes totalizaron u$s 2789 millones y registraron una disminución de unos u$s 765 millones con respecto a agosto. Así, las adquisiciones se acercaron a las de los primeros seis meses, que promediaron u$s 2300 millones mensuales.

De acuerdo con el informe del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) elaborado por el Banco Central (BCRA), el mes pasado hubo 900.000 clientes que adquirieron divisas, es decir, 175.000 compradores menos que en agosto. De esta manera, el registro de septiembre estuvo en línea con lo sucedido en meses anteriores a las PASO.

El informe también presentó algunos datos acerca del comportamiento de las 3.100.000 personas físicas que accedieron al MULC para adquirir billetes en los primeros nueve meses del año e indicó que las dos terceras partes de los individuos sólo realizó operaciones en uno o dos meses del año. En referencia a lo sucedido en septiembre, el BCRA afirmó: "Cabe destacar que, del total de clientes que registraron compras en el mes, solo 170.000 fueron clientes que no habían realizado compras en ningún mes previo de 2017".

El 41% de las adquisiciones realizadas durante septiembre (unos u$s 1140 millones) correspondieron a los minoristas, ya que fueron por menos de u$s 10.000. A pesar de ello, la participación de los minoristas disminuyó un 1% con respecto a lo sucedido en agosto. Asimismo, el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en septiembre operaron en este estrato y su compra promedio fue de u$s 1311. Para el 4% de los clientes que se hicieron de más de u$s 10.000 durante septiembre, la compra promedio fue de u$s 50.678.

En relación a las operaciones del mes pasado, el BCRA destacó: "Como suele suceder, parte de estas compras de billetes impulsaron el incremento en los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera, aunque, dadas las menores compras, el crecimiento de esos depósitos también fue menor que en los meses previos".

En términos netos, las personas físicas compraron billetes por u$s 1611 millones, mientras que las personas jurídicas efectuaron ventas netas por u$s 68 millones. "Esta diferencia de comportamiento entre las personas físicas y jurídicas encuentra su explicación en los diferentes fines detrás del cambio de cartera de cada una de ellas, el resguardo de ahorros u adquisición para gastos futuros en el caso de las personas físicas, o la evaluación de diferentes opciones de inversión en el caso de las personas jurídicas", señaló la autoridad monetaria.

Las compras netas de billetes por parte de todo tipo de clientes, en tanto, totalizaron u$s 1543 millones. Eso se sumó a las adquisiciones de divisas sin informar destino específico por u$s 671 millones para llevar la formación de activos externos al nivel de u$s 2.214 millones.

Las compras de divisas afectaron al resultado mensual de la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero", que registró egresos netos por u$s 18 millones y redujo la salida en u$s 395 millones con respecto al mismo mes de 2016. Así lo explicó el BCRA: "Los principales factores de explicación de la citada variación fueron el incremento en los ingresos de inversiones de no residentes destinados a pesos y los ingresos por la operatoria de títulos valores. Estos movimientos, fueron parcialmente compensados por el aumento de las compras netas de activos externos de residentes y por los menores ingresos de préstamos financieros y títulos de deuda".