Tras las PASO, el retiro diario de depósitos sólo es comparable con el último semestre de 2001

Los depósitos privados en dólares cayeron 17% en el mes de agosto, anunciando una salida de u$s 5.500 millones. El stock de depósitos privados en moneda extranjera finalizó agosto en u$s 26.700 millones versus los u$s 32.240 millones del mes anterior, lo que significa una disminución mensual de 17% y una salida de depósitos por más de u$s 5.500 millones.

El informe de First Capital Group con datos relevados del BCRA indica que, desde las elecciones, se acumulan 17 días consecutivos de retiro por parte de los ahorristas por un total de USD 7.600 millones.

Una nota de El Cronista había anticipado la tendencia, cuando observó una caía de 8% de los depósitos en dólares, como consecuencia de que se habían se retirado u$s 2733 millones en 7 días.

"El sector privado del sistema financiero tenía u$s 32.578 millones previo a las PASO, pero los retiros de depósitos ascendieron a u$s 2733 millones y ahora perforaron los u$s 30.000 millones", decía la nota.

El informe de Fist Capital trae la opinión del analista Cristian Traut, quien explicó que “si bien los depósitos en moneda extranjera se triplicaron en la gestión Cambiemos impulsados principalmente por la ley de sinceramiento fiscal y los bancos técnicamente están más sólidos sin descalce de monedas e indicadores estrictos de liquidez por encima del 50%, lo cierto es que, desde las elecciones, se acumulan 17 días consecutivos de retiro por parte de los ahorristas por un total de u$s 7.600 millones”.

Para encontrar una dinámica similar y magnitud en la disminución de los flujos diarios como se observa post Paso, hay que retrotraerse al último semestre del año 2001, cuando fue el punto de inflexión y se retiraron en esos últimos 6 meses del año más de u$s 5.600 millones sobre un stock en aquel momento 50% mayor al nivel que tenían las entidades financieras previo a las Paso.

“La variación de agosto se explica principalmente por los retiros en las cajas de ahorro que en el mes superaron los u$s 4.800 millones, de los cuales aproximadamente el 78% de los desarmes se dieron en valores menores al millón de dólares”, aseguró Traut.

La disminución de las caja de ahorro en el segmento minorista ascendieron a u$s 3.745 millones y u$s 1.050 para el segmento mayorista, lo que representa una caída en los stocks del mes anterior en el orden del 19% y 25% respectivamente.

“Los retiros récord vinieron acompañados en agosto por una fuerte pérdida de confianza reflejada en la caída del valor del mercado de valores en más de 50% en u$s y dolarización del sector privado en el resto de los segmentos”, explicó Traut. Los depósitos totales en moneda local dentro del sector privado cayeron en $ 36.380 millones en el mes de agosto y en el caso de los fondos comunes de inversión, la caída patrimonial en el mes asciende a $ 220.000 millones, liderados por los fondos de renta fija y los money markets.

Los desarmes de posiciones de los inversores no fueron absorbidos por el mercado de capitales que también sintió el impacto, principalmente, en las colocaciones de obligaciones negociables y fideicomisos financieros. Las emisiones en conjunto en el mes totalizaron $ 7.000 millones, el valor más bajo del año y con una suba de tasas exponencial.

En el caso de las obligaciones negociables, se pudieron colocar apenas 4 series que totalizaron $ 2.550 millones. Para los fideicomisos, el driver más relevante fue el brusco incremento en el costo de financiamiento para las empresas. En la comparación previo a las Paso, el rendimiento esperado del título, es decir la tasa de corte de las emisiones considerando la Badlar de la colocación, para los bonos senior pasó de un promedio de 72% a 113% y tasas máximas pagadas por empresas que previo a las Paso rondaban en 82% luego de las elecciones treparon a 150%.