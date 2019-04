Tras la señal del BCRA, el agro aceleró la liquidación de divisas

El anuncio de que el Banco Central (BCRA) podrá vender dólares aun dentro de la zona de no intervención dio una señal clara y el sector agroexportador actuó en consecuencia.

Según averiguó El Cronista, los productores duplicaron hoy sus liquidaciones, ante la posibilidad de que el tipo de cambio siga desinflándose a partir de los cambios en el esquema monetario.

La oferta de dólares de cerealeras en el mercado cambiario subió hoy a u$s 198 millones y duplicó al promedio diario registrado en lo que va de abril, según fuentes de Ciara-Cec, la cámara que agrupa al sector, citadas por agencias internacionales.

Abril es el primer mes fuerte de liquidación de la cosecha pero la oferta de dólares del agro venía floja por el clima de volatilidad cambiaria. De todos modos, el monto vendido hoy triplica el promedio diario registrado en febrero y marzo pasados, que fue de u$s 64 millones y u$s 60 millones, respectivamente. Asimismo, más que duplica el de enero que fue de u$s 80 millones.

Las ventas de dolares del agro explicaron en gran parte el volumen operado hoy en el mercado cambiario, que ascendió a u$s 968 millones, lo que significó unos u$s 200 millones más que el promedio de las últimas jornadas. Ante la mayor oferta de divisas, el peso se apreció hoy 3,7% y cerró a $ 44,325 por dólar.