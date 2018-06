Tras la salida de Caputo de Finanzas, renunció Eugenio Bruno

Abogado de la UBA con una maestría en Derecho en la Universidad de Pennsylvania, Eugenio Bruno dejó el Ministerio de Finanzas tras la salida de Luis Caputo. Como Subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros, trabajó en la resolución del conflicto con los holdouts, bonos soberanos, préstamos internacionales para obras de infraestructura, ley de financiamiento productivo y marco regulatorio de PPP.

"Me voy muy satisfecho por la tarea realizada", dijo, y anunció que seguirá su camino como consultor de organismos multilaterales de crédito en temas regionales de PPP y mercados de capitales, además de retomar su actividad profesional. Antes de entrar al Gobierno, era socio del estudio Garrido Abogado, y comenzó en la gestión Macri como asesor legal de la secretaría de Finanzas cuando estaba bajo la órbita de Alfonso Prat-Gay.

"Agradezco a los ex ministros Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo quienes me convocaron a trabajar en la función pública, a las personas con las que compartí estos dos años y medio, mis colegas y mi equipo. Continúan personas de primer nivel profesional y humano en la ardua tarea de seguir cambiando nuestro país", señaló.

Mientras, el ratificado Secretario de Finanzas, Santiago Bausili, se quedará ayudando a Nicolás Dujovne en la transición hacia un reemplazo en un par de semanas, hasta que su nuevo jefe encuentre un reemplazo, porque su destino próximo será en el directorio del Banco Central, donde irá junto a Pablo Quirno, quien era el jefe de Gabinete de Caputo en el Ministerio de Finanzas.

Si bien ahora desarmaron ese ministerio para volverlo a la categoría de Secretaría, le habían hecho un upgrade porque fue la condición que había pedido Toto, para no ser un subordinado de Nico, sino un par.

En el BCRA apuestan que el vicepresidente segundo estará entre Quirno y Bausili. La primera medida Totística fue poner de vicepresidente a Gustavo Cañonero, que viene de ser socio de Marcelo Menéndez en SBS.

En tanto, el actual gerente general del BCRA, el Sturzeneggista Mariano Flores Vidal (estaba con él como asesor cuando era presidente del Banco Ciudad), permanecerá en su cargo, ya que fue el negociador de la entidad con el FMl y es valorado por la actual gestión. La novedad será el ingreso de una mujer en el directorio del BCRA. Se habla de Diana Mondino, directora de Asuntos Institucionales del CEMA y miembro del directorio del Banco Roela.

Otro que tiene en la terna a una mujer para presidente y CEO es el MAE, donde quedaron tres finalistas y uno de ellos es una mujer, una argentina que viene de trabajar en uno de los grandes bancos de inversión de Wall Street y que ahora volvería al país, en reemplazo del ex tesorero del BBVA Nano Estrada. Mientras, la búsqueda que sigue abierta es la de CEO para el Banco BYMA, donde el headhunter no es ninguna de las grandes compañías, sino lo hace in house Alejandro Berney, el CEO de Caja de Valores, quien gracias a esto sumó muchos contactos nuevos en su Linkedin.