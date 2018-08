Tras la fuerte baja, el Merval se recuperó pero anticipan días turbulentos

Los papeles de Banco Macro crecieron 4,22 por ciento, a 158 cada uno, y lideraron las alzas dentro del Merval, que finalizó la rueda con una suba de 0,87%, hasta situarse en las 26.906.279 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las alzas más importantes las registran Galicia (2,96%), Aluar (2,80%), y Comercial del Plata (2,46%).

“Más allá de la suba, el volumen fue muy bajo y los bonos registraron muchas ventas. Es muy difícil encontrar hoy compradores de bonos. Afuera cayeron más de 2% los bonos largos”, explicó Martín Saud, senior fixed income trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

Saud precisó que “el Merval terminó arriba contra pesos, pero abajo contra dólares, con el dólar mayorista devaluándose más de 1,66%”.

“Además del escándalo por los cuadernos, en agosto todos los indicadores son malos, el próximo martes hay renovación de Lebacs y en la otra habrá renovación de Letes. Es decir, se vienen días turbulentos”, remarcó.

Saud destacó que “Banco Macro estuvo muy firme porque anunció una recompra de acciones, y eso está impulsó también a otros bancos”.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Irsa Propiedades Comerciales perdieron 4,11%, a 31,02 dólares cada uno, y encabezaron las pérdidas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Edenor (3,36%, u$s 30,46), Ternium (3,08%, u$s 32,36), y Cresud (2,86%, u$s 15,58).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en pesos cayó 3,44%, el Descuento en pesos perdió 2,81%, el PR13 bajó 2,31%, el Descuento en dólares descendió 0,41%, el AN18 subió 1,92%, el AY24 mejoró 0,22%, y el Par en dólares sumó 0,03%

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) saltó 2,85% ($ 144), y el TVPA (en dólares ley argentina) se apreció 0,36% ($ 137,50).