Tras la corrida cambiaria, los dólares volvieron a los bancos en julio

Tras varios meses de turbulencia, julio trajo calma a la cotización del dólar, que perdió frente al peso por primera vez en 7 meses. La estabilidad se notó en los depósitos en moneda estadounidense, que tuvieron una suba promedio de u$s 1146 millones. El stock de colocaciones privadas al 30 de julio sumaba u$s 27.639 millones, el punto más alto desde 2002. Los dólares que se fueron por la corrida, de a poco, vuelven a los bancos.

Según los datos del Banco Central (BCRA) al 30 de julio, los depósitos en dólares del sector privado sumaron u$s 1146 millones en promedio. Fue el mayor incremento mensual desde el período comprendido entre octubre y diciembre de 2016, cuando los depósitos se dispararon como consecuencia del blanqueo de capitales. A partir de febrero de 2017, las variaciones promedio mensual no volvieron a superar los u$s 1000 millones.

La corrida cambiaria que empezó el pasado 24 de abril aportó gran incertidumbre a los clientes bancarios pero los depósitos en moneda extranjera del sector privado capearon el temporal y se mantuvieron casi estables, aunque con signo opuesto: mientras mayo registró una variación mensual negativa de 0,18%, junio anotó un leve alza de 0,2%. En los primeros cuatro meses del año, en tanto, las variaciones promedio habían sido positivas, aunque magras: marzo había mostrado el mayor avance mensual, con 1,42%.

En ese contexto, el aumento de 4,37% que mostraron los depósitos en dólares durante julio se vuelve todavía más relevante. Por otra parte, los pasivos de los bancos en moneda extranjera tuvieron una mejora interanual de 18% en julio.

Algunos de esos dólares que vuelven son los billetes que los minoristas compraron en plena corrida, con la intención de resguardar el poder adquisitivo de sus pesos. Otros, en cambio, provienen de los depósitos que los clientes retiraron de las entidades por temor a una eventual corrida bancaria, que no sucedió. Desde un banco privado con foco en clientes minoristas comentaron: "La gente quería ver sus dólares, tocarlos. Se los llevaron y después se dieron cuenta de que los depósitos estaban y que quizá no era seguro tenerlos en su casa. Entonces empezaron a volver".

Frente a esos comportamientos de crisis, las entidades financieras tuvieron que implementar una logística de emergencia para abastecer de billetes verdes a las sucursales, que no siempre tienen grandes cantidades de dólares físicos en sus bóvedas. Varios bancos, de hecho, tuvieron que traer billetes de sus cuentas en bancos del exterior.

En otro banco privado también mostraron buenos números, en línea con el promedio del sistema: "Los depósitos privados en dólares se comportaron muy bien durante julio, con una suba mensual de entre 3 y 4%", afirmaron. Y agregaron otro síntoma de calma cambiaria: "También se han visto durante las últimas semanas menores compras netas de dólares billetes por parte de individuos y mejor comportamiento de los plazo fijo en moneda local".

Una entidad colega se manifestó en la misma línea: "En cuanto a los depósitos en dólares, de Junio a Julio, tuvimos una variación del 3,9% en la banca minorista, medido en moneda de origen". Otros dos bancos hablaron de "aumentos leves" aunque no corroboraron movimientos significativos.