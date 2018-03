Tras la caída de las ventas en cuotas buscan redefinir precios transparentes

A poco más de cuarenta días del lanzamiento del plan "Precios Transparentes", que significó el fin de las cuotas sin interés en los comercios argentinos, hay preocupación tanto a nivel gubernamental como en el sistema financiero por su impacto negativo en el consumo.

Ahora, las partes buscan una "salida elegante" de lo que algunos consideran que fue un nuevo error no forzado, en un momento de creciente tensión social.

Hoy en la Secretaría de Comercio se espera una reunión en la que los funcionarios le hagan una propuesta tanto al sector financiero como a los comerciantes para que el costo financiero de las compras con tarjetas de crédito no sea asumido enteramente por el consumidor.



La semana pasada, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió que el impacto de la medida sobre los precios fue menor al previsto. "Esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron", dijo en una entrevista radial.

En el sector financiero advierten que el volumen de negocios se desplomó el mes pasado y piden que el Gobierno apure las definiciones sobre la continuidad o no de este sistema. "No podemos tener otro febrero", comentaron.

Desde su implementación el 1 de febrero último, la ventas totales con tarjetas de crédito y débito cayeron en febrero 30% frente a enero, la cantidad de transacciones bajó un 28,3% y el valor del ticket promedio se redujo un 2,36% al descender de $962 a $ 939 en la comparación mensual. Los datos surgen de un informe privado de la consultora Increase.

Si bien en el Gobierno el consenso es que la idea de Precios Transparentes es la más idónea para fomentar la competencia entre comerciantes por un lado y entre bancos y medios de pago por el otro, reconocen que hay "un efecto psicológico" que impacta en el consumidor a la hora de decidir hacer una compra y financiarla con un plástico.

En esa línea, en el último informe de Confianza del Consumidor, que elabora mes a mes la Universidad Torcuato Di Tella, el mes pasado se desplomó la intención de los consultados de comprar electrodomésticos en un 26,8%.

Las grandes cadenas de retail también admiten que la medida impactó en sus ventas aunque anticipan un repunte en las primeras semanas de marzo. "Hay que darle tiempo a la gente para que se acostumbre al nuevo sistema. Lo importante es que los precios comenzaron a bajar y van a seguir haciéndolo", señaló una voz empresaria.

La incógnita es ahora cómo hará el Gobierno para evitar que se profundice la caída de consumo con plásticos, en un año donde la reactivación económica y el buen humor de los argentinos resultan claves a nivel político.

"Una opción es llevar esto también a foja cero. Pero una vez que le dijiste a la gente que el sistema de antes no era transparente y que cuando compraba en cuotas sin interés estaba pagando costos ocultos, no es tan sencillo decir ‘nos equivocamos, no funcionó’ y volver para atrás", dijo un comerciante de alto nivel.

Se espera que en los próximos días se conozcan las definiciones sobre este tema.