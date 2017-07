Tras fusión con Telecom, el 20% de Cablevisión cotizará en Bolsa

El patrimonio de los jubilados podría verse beneficiado tras la fusión de Telecom con Cablevisión, porque la Anses tiene 25% de Telecom y 9% de Clarín, de modo que una revalorización de ambos papeles incrementaría el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la cartera accionaria de la Anses. En un informe de enero sobre el tema, Morgan Stanley valuaba la fusión proyectando que Telecom podría llegar a $ 135 (hoy vale $ 85) y Clarín a $ 310 (hoy $ 239). Lo veían como la mejor estrategia para ambas empresas y destacaban que era un requisito clave para el desarrollo de la infraestructura multicomunicacional.



Según pudo confirmar este diario, a fin de mes o principios de agosto se podrá comprar acciones de Cablevisión Holding, que saldrá a cotizar en Buenos Aires y en Londres. La empresa, valuada en u$s 6100 millones, replicará la estructura del Grupo Clarín ya que, como escindida, sigue el esquema de la escicionaria, por lo que habrá un 20% cotizando. Al inicio son los mismos accionistas que reciben un canje de acciones: de tener en una sociedad pasan a tener en las dos.



"La idea de Cablevisión debe ser recaudar más de u$s 1000 millones, pero aún no sabemos si se conformarán con Buenos Aires y Londres o también cotizarán en Nueva York", advierte Mauro Mazza, de Bull Market.



A su juicio, la principal beneficiada directa es Telecom, porque Cablevisión es una empresa hiper rentable. Además, ninguna tiene deudas. O sea que es una fusión explosiva para desarrollar infraestruestructura de largo plazo que requiere miles de millones de dólares. A entender de Mazza, todo pinta a que Clarín se transforme de acá a 2018 en la Pampa Holding de las telecomunicaciones.



En la City estiman que la nueva empresa se va a transformar en la más grande del país, desplazando a YPF (u$s 8000 millones), Mercado Libre y Pampa Holding. Si bien hoy vale u$s 11.000 millones, vaticinan que esta semana podría superar los u$s 12.000 millones, con la salvedad que Telecom no tiene deuda, mientras YPF sí.



Se dice en pasillos que la idea de Fintech es revalorizar uno o dos años el negocio y venderlo, pudiendo Clarín comprar una parte de la nueva empresa aumentando su participación del actual 20%.



Claro que si el regulador habilita la fusión será luego de las elecciones, pues deberá decidir el peso de la integración en el market share y si es o no posición dominante, aunque en el sector sostienen que está algo hablado, sino no habrían dado el paso. La clave es el volumen de inversión que podrían desembolsar, que es lo que realmente le interesa al gobierno. Las telcos necesitan de holdings para poder invertir en la magnitud que hoy demanda el negocio. Lo importante es que no existan barreras de entrada a nuevos participantes, en eso debe trabajar el gobierno en vez de impedir que surjan holdings. Si el regulador no lo impide, se viene una oleada de inversiones, ya que en la City consideran al "cuadruple play" como la Vaca Muerta de los medios.