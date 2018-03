El Central ofreció u$s 500 millones para enfriar el mercado, pero el dólar subió hasta $ 16,07 La autoridad monetaria hizo su apuesta más fuerte de la era Macri, luego de inyectar ayer casi u$s 200 millones. Con ese "megalote" buscó marcar la cancha. Y a lo largo del día terminó vendiendo en total u$s 250 millones para dejar el mayorista a $ 15,80. "Está marcando límites", aseguran desde el mercado.