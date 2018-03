Tras el recorte de tasa europeo, oro toca máximos de más de un año

Las turbulencias en distintos mercados globales y, en especial, las renovadas medidas de estímulo decididas por Europa ayudaron ayer al oro a toca su mayor valor en más de un año. El oro subió más de un 1% ayer tras un rebote del euro desde un mínimo de seis semanas frente al dólar, luego de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijera que más recortes de tasas de interés en la zona del euro son poco probables.



Tanto el euro como el lingote habían caído más temprano durante la rueda de ayer, luego que el BCE redujera su tasa de interés y ampliara su programa de compra de bonos en un intento por impulsar el crecimiento y los precios en el bloque monetario. La noticia llevó al oro al contado a un mínimo de u$s 1237,06 por onza, pero pocas horas más tarde subía un 1,4% a u$s 1270,10 dólares. Los futuros del referencial del oro en Estados Unidos para abril cerraron con un alza de un 1,2 por ciento a u$s 1272,80.



El BCE recortó el jueves su principal tasa de refinanciamiento a cero desde 0,05% y amplio su programa de compra de activos a 80.000 millones de euros al mes, desde 60.000 millones de euros, además bajó su tasa de depósito a -0,4% desde -0,3%.



La noticia inicialmente provocó una fuerte baja del euro, pero la moneda se recuperó hasta llegar a un máximo de tres semanas, luego que Draghi dijo que el banco esperaba que no fuera necesario bajar más las tasas de interés en el futuro.

Los mercados bursátiles mundiales también cayeron, otro factor que impulsó el precio del oro, tradicional activo de refugio para momentos de volatilidad en el resto de los mercados. Al avance de os metales preciosos también contribuye la creencia de que no son inminentes nuevas subas de tasa en Estados Unidos.



Entre otros metales preciosos, la plata subió un 1,8% a u$s 15,56 por onza, el platino cayó un 0,3 por ciento a u$s 975 por onza y el paladio avanzó un 0,8% a 568 dólares por onza.