Tras el derrumbre de ayer, los bonos treparon más de 5% y el riesgo país retrocedió

Tras la fuerte caída registrada en el día de ayer, cuando los bonos cayero hasta 10%, los bonos en pesos y en dólares comenzaron las operaciones del miércoles en positivo. Los papeles en moneda norteamericana rebotaban hasta un 2,7%, mientras que los bonos en moneda local crecían hasta 18,2%, encabezados por el AF20, que recortaba así la brusca pérdida de 30,8% que anotó ayer.

Tal recuperación de los activos locales da luego el anuncio de esta mañana del Gobierno de que el AF20 no devengará intereses hasta el nuevo vencimiento. Además, también informaron que el bono reperfilado podría ser canjeado en futuras licitaciones nuevas en pesos. Esto fue bien tomado por el mercado, ya que el comunicado anuncia que para ingresar en las nuevas licitaciones se tomará al bono a su valor técnico, es decir, prácticamente sin quita. De esta manera, y ante la mejora de los bonos, el riesgo país caía un 1,8% y se alejaba de los 2000 puntos básicos, para situarse en 1961 unidades.

"Creo que es un rebote técnico, donde los inversores toman las palabras de Guzmán señalando que no va a haber nuevos incumplimiento de la deuda en pesos. El argumento que dio el ministro fue que el AF20 era un bono en dólares, algo que no comparto en absoluto", analizó Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global. Y agregó: "No hay certezas de que los vencimientos futuros de bonos en pesos se paguen en tiempo y forma. Por lo tanto, el mercado de bonos en pesos de corto plazo se ha trasformado uno de alto riesgo y sólo aconsejo participar para el inversor que es capaz de tolerar eventos crediticios negativos como el de ayer".

En lo que respecta al mercado de bonos en pesos, las reacciones eran mayormente positivas. Detras de la mejora del AF20 se destacaban también el bono Badlar AM20, que crecía 10,1%, el bono Cer A2M2 con vencimiento en marzo de este año que recuperaba un 8,4%, y el Bono del Tesoro TJ20, que mejoraba 7,1%.

El S&P Merval anotó un leve avance

En el segmento de renta variable, en tanto, la mayoría de las acciones que cotizan en la Bolsa local comenzaron a ganar terreno hacia las primeras horas de la tarde tras haber operado buena parte del día en rojo. Los papeles de las compañías que cotizan en la plaza bursátil local crecierpn hasta un 7,5% en pesos encabezados por Byma. El resto de las subas, sin embargo, fueron más moderadas.

Así, el S&P Merval recortó una pequeña parte de la caída de ayer. Trepó un 0,28% en pesos y quedó así a las puertas de la barrera de 40.000 puntos.

En Wall Street, en tanto, los adrs de las compañías argentinas se contagiaban de la pendiente positiva de los índices de referencia y crecían hasta un 3,2% liderados por Telecom Argentina.