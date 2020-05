Tras el default, los bonos argentinos trepan hasta 14%

Pese a que el viernes el Gobierno no pago los u$s 503 millones correspondientes al vencimiento de intereses de los bonos globales y por ende entró en default, los bonos argentinos abren la semana al alza con subas.

Los bonos de legislación internacional muestran avances de hasta 14%.

En la parte corta de la curva de bonos ley internacional, el Global 2021 rebota 5,4% mientras que el Global 2022 sube hasta 7,85% y el Global 2023 sube 6,45%. Por su parte, en la parte media de la curva, el Bonar 2026 sube 6,7% y el bono a 2027 avanza hasta 9,6% y el de vencimiento a 2028 rebota 7,9%.

El Bonar 2036 avanza hasta 12,9% mientras que en la parte mas larga de la curva los avances son del 10,2% para el Bonar 2048 y 14% para el bono centenario.

El riesgo país inicia la semana a la baja en 2696 puntos, cayendo 163 puntos (5,9%) y acumula una caída de 25,6%.

En el tramo de ley local, los bonos también operan al alza. El Bonar 2020 sube 2,2% y 2,3% el Bonar 2024. El DICA por su parte avanza 0,4%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que Argentina ya entró técnicamente en default, realidad que pesa sobre la nota crediticia del país.

"En este marco, al no haber pagado los servicios de los bonos globales, el principal riesgo está en la activación de las cláusulas de aceleración como la de cross default. De todas maneras, el mercado pareciera estar descontando otro tipo de escenario, donde las subas de la última semana reflejan la expectativa sobre la proximidad de un acuerdo que pueda llevar las negociaciones lejos de un hard default. Los principales grupos de inversores celebraron la extensión de los plazos y la intención del Gobierno para alcanzar un acuerdo", comentaron.

La última recuperación de los bonos se da en un escenario en el que se especula con un mayor acercamiento entre los inversores y el Gobierno. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habría elevado una propuesta a los bonistas que implica una mejora de apenas el 10% en relación a la anterior.

La misma alcanzaría los u$s 45 de VPN (calculada a una exit yield del 10%), un valor significativamente menor a las pretensiones de los fondos tenedores de la deuda Ley extranjera, que buscan negociar un VPN en torno a los u$s 55. Martín Guzman habría mencionado que la decisión de llegar a esta propuesta fue más bien política, y que no fue tomada desde su ministerio.

Desde PPI agregaron que la oferta mantiene los tres años de gracia y los cupones iniciales del 0.5%, aunque se abonarían los intereses corridos. En relación a las quitas de capital, no se aclara si habría ciertas modificaciones o no.

"Si bien la flexibilización del gobierno y el acercamiento entre las partes generó cierto optimismo el mercado, creemos que la probabilidad de que los acreedores privados cedan hasta niveles de u$s45 es relativamente baja. Por esa razón no nos sorprendería que las negociaciones se extiendan nuevamente más allá que el próximo martes", señalaron

En linea con PPI, los analistas de Delphos Investment ven un cierto sinsabor en este avance y agregaron que esta nueva oferta suena a muy poco como para asegurar un arreglo con los bonistas.

“Si bien suena a poco, el ministro les habría asegurado a los inversores que la mejora se debe a un pedido del Presidente, ya que para él no se encuadra dentro de su modelo de sustentabilidad", preciaron.

Y agregaron: Por lo tanto, si es así las cosas podrían continuar por la buena senda luego del fracaso del canje anterior ya que mostrarían una visión más amplia del Presidente en relación a dejar algunos principios de sustentabilidad de lado para pasar a la fase de negociación”.