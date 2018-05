Tras el cimbronazo por Italia, bolsas del mundo rebotaron hasta 2%

Las bolsas del mundo se recuperaron luego de una rueda de pérdidas generalizadas por las dudas que generan entre los inversores la gobernabilidad en Italia. Los índices europeos terminaron con subas de hasta 2% -ascenso que correspondió a la bolsa de Milán, por lo que en Wall Street hubo saltos de hasta 1,27% y en la región de 0,9%.

Si bien fue la subasta de deuda italiana más cara en años lo que causó el derrumbe de acciones y, en especial de bonos, de ese país, la verdadera preocupación de los inversores es la falta de acuerdo entre los partidos políticos para formar un gobierno de coalición. Es que de no concretarse un arreglo, es factible que se llamen a elecciones, comicios en los que los partidos considerados antisistema o euroescéptico tienen grandes chances de ganar. Sin embargo ayer hubo un sorpresivo avance político, un nuevo intento de formar un gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, y esto generó expectativas de que la tercera economía de Europa evitaría una nueva elección.

De todas formas, aún con un avance hacia la coalición, las futuras decisiones política incrementarían el gasto en un país ya muy endeudado (un 130% del PBI) y promoverían presiones para cambiar las reglas fiscales de la Unión Europea.

Además de Italia, se destacaron las subas de las bolsas de Alemania y España, de 0,9% y 0,5%, respectivamente. En tanto, Wall Street repuntó de la mano de las acciones de energía y de la banca: el Dow Jones trepó 1,276%, el S&P500 ganó 1,26% y el Nasdaq sumó 0,9%. Por su parte, el Bovespa y el Merval cerraron 0,9% y 0,25% arriba, cada uno.

Ayer Italia volvió a subastar deuda 5 y 10 años a costos más altos, pero fue una colocación con menos estrés que la del martes. Como las dudas políticas mantienen elevados los costos de endeudamiento, se pagó el valor más alto en cuatro años. Italia vendió 5.570 millones de euros (unos u$s 6.500 millones) en bonos, casi en el techo de su rango para la emisión (de entre 3.750 y 6.000 millones de euros). La demanda fue mayor en el caso de los bonos a 5 años comparados con la emisión de deuda a 10 años, considerada más riesgosa.

En números, los bonos de referencia a 10 años alcanzaron un rendimiento bruto de 3%, por encima del 1,7% de la subasta anterior, de fines de abril. A su vez, el rendimiento de la subasta a 5 años subió a 2,32%, el más alto desde febrero de 2014, contra el 0,56% hace un mes.

En cuanto al rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos títulos de referencia que funcionaron como el principal refugio el martes, subieron de 2,78% a 2,85%, dado que, aparentemente, el mercado habría sobrerreaccionado en la rueda previa.

El Banco Central Europeo (BCE) está pendiente de las turbulencias del mercado y de la crisis política por la que atraviesa Italia, pero aseguró que no ve razones para intervenir en este momento, según informaron a una agencia internacional fuentes cercanas al organismo. En el mercado se preguntaban por qué la autoridad monetaria no impidió que la renta fija italiana padeciera el martes la peor jornada en 26 años.

Si bien no está en la agenda de política monetaria del BCE, se espera una intervención parecida al "whatever it takes" (lo que haga falta) que salvó al euro en 2012, en el caso de ser necesario.