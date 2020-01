Tras el cierre, los precios del petróleo saltan 3% por el ataque de EE.UU. al jefe militar iraní Soleimani

Los precios del petróleo subieron el jueves un 0,3%, por unas señales de una mejoría en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque la fortaleza del dólar limitó las ganancias. No obstante, unas horas después del cierre de la rueda, el Pentágono confirmó que asesinó al jefe militar iraní Quassed Soleimani, acusado de planear atentados contra las posiciones estadounidenses en Medio Oriente e hizo que los precios se dispararan.

Así, luego de que los contratos de febrero del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzara 0,2% en la jornada, luego de que se conociera el ataque la cotización tras el cierre saltó un 3% en apenas una hora, llevando al barril desde los u$s 61,18 a más de u$s 63, con picos de u$s 63,5.

Los futuros del crudo referencial global Brent del Mar del Norte se comportaron de forma similar: habían aumentado un 0,38% en la jornada regular, a u$s 66,25 por barril, pero tras la muerte de Soleimani en una hora superó los u$s 68,5, un salto de 3,3%.

Irán es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el sexto productor mundial de crudo, con un 7% del total, según datos de Bloomberg.

Un ataque estadounidense mató al jefe de la Fuerza Quds de Irán, Qassem Soleimani, sostuvo el jueves el Pentágono, y agregó que Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a estadounidenses en Irak y Medio Oriente.

"Por orden del presidente, el ejército estadounidense ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero al matar a Qassem Soleimani", dijo el Pentágono en un comunicado.

"Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraní", dijo, y agregó que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger a los estadounidenses y los intereses de todo el mundo.

El Pentágono dijo que Soleimani había "orquestado" ataques contra bases de coalición en Irak en los últimos meses y aprobó los "ataques" contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad esta semana.