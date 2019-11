Tras el cepo, crecen depósitos de argentinos en Uruguay

Desde las PASO , y con mayor énfasis desde el primer cepo, cada vez más argentinos viajaron con u$s 10.000 cada uno (lo máximo permitido por persona) para cruzar el Río de la Plata y llevarlos a la otra orilla.

Según el Banco Central de Uruguay, los depósitos del sector privado de los no residentes, cuya mayoría son argentinos, crecieron a casi u$s 3000 millones.

En julio eran de u$s 2765 millones, en agosto crecieron a u$s 2847 millones y en septiembre volvieron a subir a u$s 2924 millones, si se suma lo que hay en bancos públicos y en privados.

La mayor parte está en bancos privados, donde los depósitos de no residentes fueron de u$s 2228 millones en julio, crecieron a u$s 2308 millones en agosto y saltaron a u$s 2381 en septiembre, última cifra disponible en la web del Banco Central de Uruguay.

Mirá también Pese al salto del blue, el billete reanuda la operatoria sin cambios Durante el feriado bancario de ayer no hubo operaciones, sin embargo, aun cuando el dólar paralelo se recalentó ayer, el tipo de cambio mayorista abrió estable. En la misma línea se mostró el billete, ya que en el Banco Nación se ofrecía a $ 63,50.

Analistas aseguran que en Estados Unidos se puede abrir una cuenta en forma remota con mejor rentabilidad, más barato y de mejor servicio.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, sostiene que es por la cercanía el argentino se cruza en un ferry en vez de en avión, se apersona al banco y ya tiene la posibilidad de abrir la cuenta. Pero hace hincapié en que luego, una vez la cuenta abierta, “se vuelve loco para poder transferir, ya que hay muchos bancos que te exigen ir en persona, ni siquiera aceptan un fax, y si es en forma remota se debe mandar una carta firmada y certificada a través de un courier”.

Por otra parte, advirtió que el sindicato bancario uruguayo torna al sistema carísimo y de muy mal servicio, con pocas horas de atención: “Si el argentino investigará un poco por Internet, se daría cuenta que en Estados Unidos se puede abrir una cuenta en forma remota, y es el lugar más seguro, más rentable, más barato y de mejor servicio que hay”.

Abrir cuentas en el exterior: Uruguay y EE.UU. las dos opciones

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, analiza que muchos argentinos se llevaron los dólares que tenían en la caja de ahorro de acá para allá: “Lo mismo que hacen en los Estados Unidos, pero a algunos les gusta Uruguay por un tema de cercanía, aunque las operaciones y el mantenimiento de las cuentas allá sea mucho más costo que en los Estados Unidos”.

Uruguay es una plaza ridículamente cara para operar cualquier instrumento financiero. La mayoría de los bancos no se bajan del 1% de comisión +IVA, lo que representa el 1,22%.

En contrapartida, en Argentina la comisión ahora está por debajo del 0,50% para el promedio de los inversores, y llega hasta el mínimo del 0,025%.