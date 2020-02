Tras el anuncio de pago de la Provincia, los bonos aceleran las subas y vuelve a caer el riesgo país

En una jornada marcada por el desenlace del plan de canje del bono dual AF20 y por la confirmación de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pagará sus vencimientos de corto plazo tras no haber reunido la aceptación del 75% de los acreedores para posponer a mayo el pago del 70% del capital, los activos argentinos se mantenían al alza este martes tras las subas anotadas ayer.

Mientras se aguardan novedades en torno a la deuda soberana, los bonos en dólares bajo ley extranjera crecían entre un 2,3% y un 3,5%, mientras que los títulos dolarizados bajo ley local mostraban mejoras de hasta un 3,3%, encabezados por el DICA.

Ante ese escenario, el riesgo país seguía cediendo posiciones. El índice que mide el banco JP Morgan caía otras 62 unidades y se posicionaba así en 1953 puntos básicos.

Tras la conferencia de prensa brindada por Axel Kicillof, en la que confirmó que la provincia de Buenos Aires pagará a los acreedores con fondos del distrito, el BP21 crecía un 0,4%.

El pago a los acreedores por parte de la provincia bonaerense había sido aniticpada esta mañana por un informe Portfolio Personal Inversiones (PPI). "De no llegar a este porcentaje de aceptación creemos que la posibilidad de un default es poco probable ya que perjudicaría notablemente la negociación de la deuda soberana por un vencimiento no tan abultado como es el del BP21 (u$s 250 millones). Dada esta situación vemos probable o el mismo pago de la provincia o el auxilio de la Nación", agregó el trabajo.

Dentro del segmento de renta variable, las acciones retomaron la tendencia alcista que habían mostrado en la mañana tras la conferencia de Kicillof. Así, el S&P Merval que cedió terreno a mediodía y se fue tiñiendo de rojo, retomó las subas iniciales y crecía un 0,8%. El referencial bursátil se ubicaba así en los 41.900 puntos.

En Wall Street, en tanto, los adrs locales también reflejaban este martes una mayoría de subas. Los papeles de las compañías argentinas crecían hasta un 5,3% liderados por las acciones de los principales bancos, y seguidos por los de las energéticas.