Tras el anuncio de pago de la Provincia, bonos aceleran subas y cae el riesgo país

En una jornada marcada por el desenlace del plan de canje del bono dual AF20 y por la confirmación de que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pagará sus vencimientos de corto plazo tras no haber reunido la aceptación del 75% de los acreedores para posponer a mayo el pago del 70% del capital, los activos argentinos se mantenían al alza este martes tras las subas anotadas ayer.

Mientras se aguardan novedades en torno a la deuda soberana, los bonos en dólares bajo ley extranjera crecían entre un 2,6% y un 3,8%, mientras que los títulos dolarizados bajo ley local mostraban mejoras de hasta un 4,8%, encabezados por el Bonar 2037 (AA37).

Entre las mejoras de los instrumentos de renta fija se destacaban, sin embargo, los bonos de la provincia de Buenos Aires. Liderados por el BP21, los títulos subsoberanos bonaerenses crecían este martes hasta un 10%.

Ante ese escenario, el riesgo país seguía cediendo posiciones. El índice que mide el banco JP Morgan caía otras 124 unidades -es decir, un 6,2%- y se posicionaba así en 1891 puntos básicos.

La demanda se recalentó justo antes del discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y tuvo que intervenir, pese a que hasta el momento había dejado hacer. Tras la confirmación del pago de la deuda el mercado se calmó, y los bonos también, por eso el contado con liqui y el Mep se dieron vuelta y cedieron. El blue siguió sin cambios.

“Lo que vimos es un manejo desprolijo de la deuda por parte de Axel Kicillof. Se adentró en una batalla con pesos pesados del mercado y tuvo una estrategia que no funcionó. Además esto sienta un mal precedente para la negociación de la deuda soberana. Adelanta una dinámica en la que se dice que no hay fondos para pagar y al final puede hacerlo, y eso no sienta un buen precedente. Y el mercado está leyendo eso”, explicó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

“El hecho de que la provincia de Buenos Aires no vaya a caer en default, teniendo en cuenta que representa un tercio del país, descomprimió mucho la situación. Los bonos en dólares ya habían retomado el camino ascendente en las últimas ruedas, y hoy se mueven dentro de un rango de trading”, agregó.

El pago a los acreedores por parte de la provincia bonaerense había sido aniticpada esta mañana por un informe Portfolio Personal Inversiones (PPI). "De no llegar a este porcentaje de aceptación creemos que la posibilidad de un default es poco probable ya que perjudicaría notablemente la negociación de la deuda soberana por un vencimiento no tan abultado como es el del BP21 (u$s 250 millones). Dada esta situación vemos probable o el mismo pago de la provincia o el auxilio de la Nación". decía el trabajo.

Y respecto al canje del AF20, el informe de PPI proyectó: "El canje es voluntario. En definitiva, el éxito de la propuesta –o no– no debería determinar un escenario trágico para quienes no hayan decidido canjear. No sería un escenario comparable a la situación de PBA, donde los tiempos y la negociación es bastante más delicada. Para el que buscaba entrar en el canje, quizás de las cuatro opciones, el más interesante –desde nuestra visión– era el ajustable por CER".

Dentro del segmento de renta variable, las acciones no lograban una tendencia clara. Tras haber iniciado la jornada al alza, el S&P Merval se fue tiñiendo de rojo hacia el mediodía y cerró con un deterioro de 1,3%. De ésta manera, el referencial bursátil finalizó la jornada en 41.033 puntos.

En Wall Street, en tanto, los adrs locales también revirtieron la tendencia positiva de la mañana y mostraban caídas de hasta 6,8% lideradas por las acciones de los principales bancos.

"Lo que vemos es que el S&P Merval se muestra desacoplado de lo que ocurre en los mercados de afuera. Lo que ocurre es que el manejo de la deuda de la provincia de Buenos Aires hace que se empiece a ponderar también mayores dificultades para las empresas, ya que para pagar deuda el Gobierno nacional podría aumentar sus ingresos, lo que significa más impuestos", explicó al respecto Neffa.