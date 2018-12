Tras anuncio del Central, dólar amagó con disparse pero cerró debajo de $ 39

En la apertura el precio del dolar subió con fuerza, saltó 70 centavos, a $ 38,10 en terreno mayorista, tras conocerse la estrategia de política monetaria del Banco Central para el comienzo de 2019. De todas formas, el avance cedió poco después, y la divisa borró parte de lo ganado en las primeras operaciones. El último precio quedó en $ 37,45, tan solo 5 centavos por encima del cierre de ayer.

El precio promedio del billete, en tanto, llegó a $ 38,97 alrededor del mediodía, lo que llevó al mercado a creer que podría recuperar el nivel de $ 39. En las últimas dos horas de rueda el envión se desalentó y el cierre quedó en $ 38,68, 36 centavos más caro.

En sintonía, la cotización del dólar del Banco Nación cedió de $ 38,80 a $ 38,40.

Sucede que la oferta apareció cuando el valor del tipo de cambio se encontraba en máximos de varias jornadas, y como el volumen es chico, cualquier venta desarma una tendencia alcista. La prueba está en que el monto operado apenas si ascendió a u$s 570 millones. Un buen volumen para el mercado son negocios por más de u$s 800 millones.

El Central adoptó una serie de medidas que impactarán sobre las intervenciones en el mercado mayorista de divisas, las tasas de referencia y las metas de la base monetaria. Esto ocurre en un contexto donde las expectativas de suba de precios muestran signos de desaceleración para los primeros meses de 2019.

“El anuncio del BCRA sobre eliminación del piso de la tasa de interés alienta suba del dólar mayorista”, destacó el analista Gustavo Quintana de PR Mercado de Cambios.

De hecho, un operador de la City dijo en off the record inmediatamente después de conocerse el comunicado: "Todavía no se opera, ya quieren pagar 30 centavos arriba del cierre y nadie le vende".

Ya pasado el mediodía, el tipo de cambio se mantenía al alza, pero estable, rondando los $ 37,90. "Es feriado en Wall Street por la muerte de George Bush, igual acá en el mercado de cambios no nos afecta porque en Estados Unidos hay bancos", aclaró una fuente de la plaza porteña.

"La oferta de dólares reaccionó a la suba inicial, se generaron ingresos para aprovechar el nivel del dólar y esto desarmó la presión al alza. Así, la cotización se ubicó en un rango comprendido entre los $ 37,90 y los $ 37,95 durante un lapso prolongado de la sesión. En la última media hora, la oferta de dólares desarmó casi toda la suba inicial", describió Quintana por medio de su informe diario.

El Central indicó que como resultado de la caída en las expectativas de inflación durante dos meses consecutivos, y tal como estaba contemplado, se elimina el piso de tasa de interés de 60%. Este piso de tasa de interés había sido introducido el 30 de agosto bajo el régimen monetario anterior y fue ratificado en oportunidad del lanzamiento del nuevo esquema monetario el 26 de septiembre.

Además, si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán, en diciembre, de hasta 50 millones de dólares por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta.

En caso que el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.

La licitación de Leliq se hizo a una tasa de corte promedio de 59,102% anual, efectivamente por debajo del 60%, tal como lo había anticipado el BCRA. Con este instrumento el Central tomó un exceso $ 36.965 millones, sobre un vencimiento de $ 140.075 millones. Según Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios algunos operadores interpretaron este resultado como una tasa que sigue siendo "muy buena, e inclusive la más alta del mercado, para colocaciones en pesos, aunque solo para los bancos".