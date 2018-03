Tras acuerdo holdout, la Provincia emite deuda en el exterior

La provincia de Buenos Aires podría anunciar hoy la emisión de un bono en el exterior por u$s 500 millones, en un primer intento por obtener fondos en el mercado internacional, según informaron fuentes del gobierno provincial.

La administración bonaerense pudo esperar a que el gobierno nacional cerrara el acuerdo con los holdouts para tratar de obtener una mejor tasa, que ya había bajado a un 9% gracias a que ambas gestiones comparten el mismo signo político.

Ayer el ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, dijo en declaraciones radiales que aspiraba a que el mercado cargara a la Provincia 1 punto porcentual sobre el riesgo soberano. "Indudablemente son tasas a la baja", dijo.

La Provincia busca colocar unos u$s 1.000 millones, pero podría hacerlo en dos tramos según la demanda que encuentre.

El gobierno de María Eugenia Vidal pudo esperar al anuncio de arreglo con los holdouts, gracias a las cuatro emisiones de letras del Tesoro y del bono para proveedores. Y podría beneficiarse de mejores condiciones de financiamiento a pesar de que las leyes cerrojo y de pago soberano aún no fueron derogadas, necesario para que el país retorne a los mercados de deuda internacionales.

Pero con un programa de financiamiento aprobado por unos $ 62.000 millones, se espera que esta colocación sea la primera del año.

En tanto, el bono de de la provincia de Buenos Aires es el primera emisión de una serie de colocaciones provinciales que se esperan por unos u$s 5.000 millones para cubrir los rojos fiscales. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Mendoza, Neuquén y Chubut están en la lista.