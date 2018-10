Tras acuerdo con el FMI, cuáles son las necesidades de financiamiento en dólares hasta 2020

El programa financiero anunciado la semana pasada muestra un parte adicional por parte del FMI de u$s 7.100 millones adicionales, el adelanto de u$s 19.000 millones en desembolsos para 2018-2019 y la disponibilidad de la totalidad de los fondos para apoyo presupuestario que permiten desvanecer las dudas respecto del incumplimiento de las obligaciones de deuda. Así, se despeja un interrogante con el cual el mercado venía operando que era la probabilidad de default para 2019, buscando traer nuevamente un panorama de mayor confianza y consolidar el mercado de capitales local, buscando a su vez acercarse nuevamente a los mercados internacionales recién para 2020.

Los analistas de Quinquela Fondos entienden que el nuevo acuerdo implica un avance muy significativo en lo referente a generar certezas sobre la capacidad del Tesoro de obtener el financiamiento necesario tanto para lo que queda de este año como para el año próximo. “Se comprometieron desembolsos por u$s 36.200 millones hasta fines de 2019, lo que implica una disponibilidad de fondos u$s 18.700 millones mayor a la vigente con el acuerdo anterior. De esta manera, para cerrar el Programa financiero de 2019 será suficiente con lograr renovar el 60% de los vencimientos de Letes o reemplazarlo con otros instrumentos”, sostuvieron.

Además, en su informe apuntaron que el desafío mayor quedará de cara a 2020, cuando será necesario acceder al mercado para obtener u$s 25.000 millones, incluida la renovación de las Letes. “Esto implica que en la medida que los mercados se vayan reabriendo para Argentina, será necesario ir aprovechando las oportunidades y anticipar colocaciones de manera de tener parte de los fondos necesarios ya sobre fines de 2019. Este esquema previsto genera un grado mayor de certidumbre sobre la problemática financiera”, indicaron.

Mirando hacia adelante, los analistas de Grupo SBS destacaron que ante esta nueva muestra del enorme apoyo de la comunidad internacional, ahora es momento de hacer el esfuerzo y cumplir las metas exigidas. “De una vez por todas, es hora de torcer el rumbo y de esta manera se plantea el fin de los riesgos financieros. Como si esto fuera poco, los desembolsos se harán a un ritmo mucho más acelerado y el apoyo es tan grande que incluso en un escenario extremo en el que no se lograran colocar bonos en el exterior por 27 meses, alcanzaría apenas con renovar una parte de las Letes”, afirmaron.

Desde la compañía señalan que este nuevo acuerdo permitirá al gobierno no hacer colocaciones en el mercado en lo que resta de 2018 y en todo 2019. “Incluso, con el mayor financiamiento disponible de 2018, el gobierno podría reducir el uso de caja y comenzar 2019 con un saldo disponible cercano a los u$s 5400 millones, una señal de mayor flexibilidad financiera. El acuerdo también relaja sensiblemente las necesidades de rollover de Letras del Tesoro. Sin dudas, el punto sobresaliente del nuevo acuerdo es que despeja las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda de corto plazo. El gobierno recién debería volver a realizar colocaciones netas en el mercado en el año 2020”, puntualizaron.

Sobre este punto, los analistas de Delphos Investement señalaron que, frente a un cumplimiento del plan fiscal y una mayor estabilización de la situación monetaria y cambiaria, no resulta descabellado pensar en un acceso a los mercados de deuda en moneda local tal que permita cubrir el servicio de la deuda denominada en pesos. “Si este escenario se materializara, las necesidades de financiamiento en moneda extranjera a cubrir en el mercado en 2020 serían de u$s 1500 millones, en lugar de u$s10.000 millones”, indicaron.

Año 2018

Según números de Delphos Investement, en el período octubre-diciembre 2018 las necesidades de financiamiento en moneda extranjera alcanzan u$s 22.100 millones versus. u$s 23.100 millones en total. “El acceso al mercado de deuda en moneda local, permitiría saldar los u$s 1.000 millones correspondientes a servicio de la deuda en pesos. La diferencia entre las necesidades y las fuentes de financiamiento sería de u$s 6.400 millones vs. los u4s 5.400 millones sin rolleo de deuda en moneda local”, afirmaron.

Año 2019

Pasando a 2019, Argentina parte de un saldo inicial de caja de u$s 6.400 millones, destacando que los intereses en dólares ascienden a u$s 10.800 millones frente a un total de u$s 14.100 millones. “Los vencimientos de títulos públicos en manos de privados ascienden a u$s 6.600 millones de los cuales u$s 4.000 millones corresponderían a títulos denominados en moneda extranjera. Las necesidades de financiamiento en moneda extranjera serían entonces u$s 35.800 millones, vs. un total de u$s 42.300 millones. La diferencia entre necesidades y fuentes de financiamiento ascendería a u$s 8.400 millones vs. u$s 900 millones sin emisiones brutas en moneda local”, sostuvieron desde Delphos Investment

Año 2020

Por último, yendo a 2020, Argentina arranca con un saldo inicial de caja de u$s 8.400 millones más un desembolso del FMI de u$s 5.900 millones. “Una renovación total de los vencimientos de capital con organismos multilaterales, una renovación parcial del repo y una emisión neta nula de Letes, restarían financiar en el mercado u$s 1.500 MM de vencimientos en moneda extranjera”, sostuvieron desde la consultora.