Transener trepa 6% y el Merval prolonga su avance

Los papeles de Transener crecen 6,79 por ciento, a 64,50 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, luego que el Gobierno anunciara ayer, luego del cierre del mercado, la decisión de vender acciones.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que avanza 1,17% hasta situarse en las 33.990,44 unidades, las otras alzas más importantes las registran Central Costanera (2,62%), TGS (2,39%), y Autopistas del Sol (1,55%).

“El Merval finalizó en el día de ayer con una suba del 0,23% pero el dato de color volvió a ser el volumen operado en renta variable que fue de $ 1.353 millones siendo el mayor en el año”, precisó Agustín Trella, asesor de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Para la jornada de hoy los analistas esperan ver si el Merval consolida la tendencia alcista o retoma las bajas”, añadió Trella.

El total negociado en acciones asciende a 40.556.254 pesos, con un balance de 42 papeles en alza, 9 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

En lo que va del mes de enero el Merval acumula una ganancia del 11,75%, con 9 ruedas de subas y apenas 3 ruedas de baja. Ayer nuevamente el factor predominante fue la selectividad.

La decisión de vender la participación pública en la empresa de transmisión de energía Transener "permitiría realizar una ganancia más que importante en beneficio de la empresa", según una carta del Ministro de Energía, Juan José Aranguren publicada en sitio web del ministerio.

Transener no es visto como una empresa pública por el Gobierno ya que la participación de la energética estatal Enarsa en la compañía es a través de su participación del 25% del accionista

controlador de Transener, Citelec, que posee el 52% de la compañía.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 suma 0,20%, el AY24 cede 0,09%, el Descuento en dólares gana 0,10%, el Par en dólares resta 0,37%, y el PR15 se contrae 0,26%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) desciende 2,57% ($ 11,01).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa en la apertura.

En ese contexto, los papeles de YPF caen 0,75%, a 24,99 dólares cada uno y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Telecom Argentina (0,52%, u$s 34,39), Ternium (0,46%, u$s 34,44), y Petrobras Argentina (0,14%, u$s 14,43).