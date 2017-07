Transener se hundió 2,8% y el Merval prolongó su racha negativa

Los papeles de Transener se hundieron 2,83 por ciento, a 24,05 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su tercera caída consecutiva al retroceder 0,09 por ciento, hasta situarse en las 21.224,66 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Autopistas del Sol (2,53%), Cresud (2,06%) y Consultatio (2,04%).

"Más allá de que Wall Street sigue desafiando récords, dado que la Fed no otorgó sorpresas en su estrategia monetaria, ello no se trasladó a los activos locales dado que los inversores siguen inmersos en las señales electorales, la política monetaria del BCRA y la marcha del dólar", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"Es por ello que el Merval registró un descenso de 0,1%, condicionado especialmente por las energéticas, aunque bajo un volumen aún más limitado dado que los operadores reflejan una mayor prudencia y apatía esperando mayor claridad en el escenario político", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 237.452.600 pesos, con un balance de 37 papeles en alza, 34 en baja, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos continúan con un comportamiento más inelástico al clima electoral, y así es que volvieron a exhibir una modesta mejora promedio de 0,3% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, más allá de que el riesgo país continúa alrededor de los 435 puntos básicos y ha detenido la tendencia hacia la convergencia regional que venía exhibiendo recientemente", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 retrocedió 0,26%, el AY24 ascendió 0,60%, el Descuento en dólares subió 0,88%, el Descuento en pesos cedió 0,03%, el NF18 se valorizó 0,18%, el Par en dólares creció 1,32%, el Par en pesos bajó 0,28%, el PR13 mejoró 0,75%, y el PR15 avanzó 0,25%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) progresó 1,29% ($ 156,90), el TVPE (en euros) saltó 0,54% ($ 187), y el TVPP (en pesos) se contrajo 2,76% ($ 9,50).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Cresud cayeron 3,28 por ciento, a 17,70 pesos cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran Irsa Inversiones y Representaciones (2,15%, u$s 22,35), Ternium (2,47%, u$s 30,45), e YPF (1,91%, u$s 20,07).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Globant (1,74%, u$s 47,42), Francés (1,16%, u$s 15,75), e Irsa Propiedades Comerciales (1,12%, u$s 54,10).