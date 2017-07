Transener creció 5,92% y el Merval sumó su segunda suba consecutiva

Los papeles de Transener crecieron 5,92 por ciento, a 25,95 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda alza consecutiva al saltar 1,87%, hasta situarse en las 21.692,86 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registraron YPF (5,64%), Pampa Energía (2,76%), y Aluar (2,52%).

"Con un Wall Street tomándose un respiro tras desafiar sucesivos récords, ante algunos datos económicos más flojos, los activos domésticos mostraron un comportamiento mixto a raíz de la incertidumbre que despierta el proceso electoral y la escalada que experimenta el dólar", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"De ahí que el Merval se recuperó 1,9%, sostenido principalmente por las energéticas, aunque bajo un volumen que continúa limitado y refleja apatía por parte de los operadores mientras monitorean la evolución de las señales políticas en vista a los comicios legislativos", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 336.863.182 pesos, con un balance de 51 papeles en alza, 22 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"En cambio, los bonos en dólares registraron retrocesos promedio de 0,4% en sus cotizaciones en dólares, con un riesgo país reacomodándose hasta los 440 puntos básicos, más allá de que la demanda inversora sigue activa en busca de cobertura y devengamiento en los títulos cortos y medios", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 creció 2,28%, el AY24 ascendió 0,95%, el Descuento en dólares avanzó 1,03%, el Descuento en pesos sumó 0,06%, el Par en dólares retrocedió 0,61%, el Par en pesos cayó 0,56%, el PR13 cedió 0,12%, y el PR15 se valorizó 0,15%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se incrementó 2,76% ($ 158), el TVPE (en euros) mejoró 1,60% ($ 190), el TVPP (en pesos) bajó 1,05% ($ 9,40), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2010) ganó 1,20% ($ 168).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de YPF saltaron 3,74%, hasta los u$s 20,83 cada uno y lideraron las subas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Las acciones de la petrolera estatal argentina se vieron favorecidas ante el repunte del precio del petróleo en los mercados internacionales.

Las otras subas más importantes las registraron Pampa Energía (0,93%, u$s 54,53), Globant (0,77%, u$s 45,60), y Ternium (0,63%, u$s 30,33).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Nortel Inversora (-3,05%, u$s 31,75), Irsa Inversiones y Representaciones (-2,49%, u$s 21,75), y Tenaris (-0,86%, u$s 31,66).