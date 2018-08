Trading Rofex: operar en pesos para asegurar una tasa en dólares

En escenarios de elevada volatilidad cambiaria, muchos inversores buscan dolarizar sus portafolios, buscando activos en moneda dura y para no quedar expuestos a la devalución que viene sufriendo el peso. Por eso resulta interesante encontrar alternativas de inversión para cubrir parte de las carteras ante posibles subidas del dólar.

Sobre este punto, Maximilino Bagliet, analista de mercados de TSA Bursátil, señala que “con la fuerte depreciación del tipo de cambio, las tasa en Lebac se vieron licuadas, es decir, su rendimiento real se vio negativo, por lo menos durante el corriente mes". "Las tasas implícitas de dólar futuro en el mercado de ROFEX se volvieron atractivas una vez más. A pesar de ello, recomendamos seguir colocados en Lebac, pero con cobertura en futuro de dólar, a través de la estrategia de inversión llamado dólar sintético”, agrega.

El dólar sintético es una estrategia que consiste en la compra de una Lebac y simultáneamente cubrir la misma con la compra de dólar futuro. De esta manera, el inversor consigue convertir la tasa en pesos en una tasa en dólares. Con una inversión corta de 90 días, vencimiento noviembre, se puede colocar a una tasa de Lebac del 42%, convirtiéndola automáticamente en una tasa en dólares del 8%, en términos anuales.

Bagliet explica la estrategia y propone un ejemplo: “Supongamos que hoy tengo $ 100.000, con un tipo de cambio de alrededor de $ 31,15, eso equivale a tener unos u$s 3200. Decido colocarlo en Lebac hasta noviembre y al mismo tiempo compro 3 contratos de dólar futuro noviembre a $ 33,70 (cada contrato equivale a u$s 1.000). De esta manera al vencimiento recibo neto los $ 100.000 más los intereses que me generan las Lebac (lo que totaliza unos $110.000) más las diferencias generadas por el dólar futuro”.

¿Cómo dan los números?

Los resultados que se obtendrían serian los siguientes:

- si el dólar sube, se gana por estar comprado en futuros, con lo cual la ganancia en dólares y en Lebac totalizan más dólares que al inicio de la inversión;

- si el dólar baja, las ganancias de las Lebac permitirían comprar más dólares que al inicio de la inversión, inclusive a pesar de haber estado comprado en futuros de dólar.

El analista de mercados de TSA Bursátil resume: “En ambos casos aseguro una tasa en dólares, que al día de hoy llega al casi 8% anual. La estrategia de sintético permite ganar un plus muy importante sobre cualquier tasa en dólares de corto plazo, como por ejemplo una Lete, y con un riesgo muy bajo".

"Si bien el ejemplo que presentamos es la operatoria con Lebac, también es posible hacerlo con otros instrumentos y a un plazo mayor", agrega y apunta: "Por ejemplo, para marzo y tomando como referencia el AMX9, se podría lograr una tasa de hasta el 13% en dólares. Una excelente oportunidad. Para perfiles más tolerables al riesgo, las tasas ofrecidas por Fideicomisos y Cheques, pueden volver aún más atractiva esta estrategia”.