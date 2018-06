Trading Rofex: cómo potenciar rendimiento en dólares de Lebac para el super martes

Dado que esta semana estamos de frente a un nuevo súper martes de Lebac, resulta interesante poder plantear estrategias con Rofex para potenciar el rendimiento con este instrumento, en un contexto de elevada volatilidad utilizando sintéticos.

La pregunta clave a responder entonces es; ¿Qué es un sintético?

Mauro Cognetta, Gerente de Mercados de Capitales y Derivados de GyT (Guardati Torti S.A.) señala que “un sintético es la combinación de dos inversiones distintas, que en conjunto “crean” otro tipo de inversión. Para el caso: compro Lebac y tomo cobertura cambiaria comprando dólar futuro, así obtengo un rendimiento en dólares, combinando una inversión en Pesos y tomando una cobertura de tipo de cambio”.

Yendo al mercado de tasas de Lebac, Cognetta destaca que “el viernes pasado las tasas implícitas en el mercado secundario de Letras del Banco Central cerraron en interesantes niveles de rendimiento, con una curva levemente invertida. A la vez, si comparamos estos rendimientos con las implícitas de dólar futuro, observamos que la curva toma una pendiente negativa más pronunciada”.

Además, el gerente de Mercados de Capitales de GYT agrega que “ante este contexto de gran volatilidad cambiaria, el inversor está muy demandante de productos de inversión en dólares. Dado este escenario, resulta interesante hacer el cálculo de comparación entre una inversión en Letes (última licitación tasa nominal anual simple 4,20%), y un sintético en dólares combinando inversión en Lebac + Dólar Futuro en ROFEX, para poder determinar cuál resulta más atractivo en cuanto al rendimiento”.

Cognetta propone un caso práctico con Futuro de Rofex para potenciar el rendimiento de las Lebac.

Partimos de u$s 100.000, los vendo al Dólar MEP AY24 en $ 28,41 (cierre Viernes 15/06, surge de dividir AY24/AY24D). Luego invierto esos Pesos en I19D8 (Lebac con vencimiento el 19/12/18) a precio de $ 828,92 (por cada 1.000 láminas) obteniendo $ 2.840.566, dejó las Lebac en ROFEX como colateral (garantía de la operación de futuro) y cubro con Dólar Diciembre (con vencimiento el 28/12/18) comprando 102 contratos (cada contrato es de u$s 1.000) a $ 33,50. De esta manera, me aseguro el rendimiento de las Lebac, pero también un rendimiento en moneda dura.

Cognetta detalla que “el cálculo del rendimiento en dólares para este caso, debo hacerlo partiendo del costo de oportunidad de invertir en Letes con mis dólares al 4,20%. Por lo tanto parto de u$s 100.000 y luego obtengo la ganancia de las Lebac, que al dolarizarlas nuevamente a $ 33,50 me dan u$s 102.293. El rendimiento de esta inversión es de 4,48% anual”.

El rendimiento en término de tasa nominal anualizada simple que obtengo producto de la combinación de estas dos variables, resulta en 4,48%.

Esta estrategia resulta superadora a una Lete (4,20%), incluso si comparamos el rendimiento del AO20 con una TIR de 5,54%, pero este bono tiene una duration de 2,17 en tanto que esta estrategia presenta una duration de 0,51 años.

A su vez, el gerente de Mercados de Capitales y Derivados de Guardati Torti señala que “siempre hay que tener en cuenta el M2M (Mark to Market) y la posibilidad de que el dólar diciembre baje y tenga que cubrir diferencias negativas en Pesos. Por el contrario, si el dólar sube y nuestra cobertura tiene sentido, cobraremos diferencias diarias en Pesos que pueden ser invertidas nuevamente en Lebac o cauciones bursátiles, potenciando la rentabilidad de la estrategia”.

Flujos de fondos de la estrategia