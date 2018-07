Torniquete monetario: el dinero circulante crece al menor ritmo desde 2016

Los agregados monetarios desaceleraron su avance en junio, como resultado de la política contractiva que está llevando adelante el Banco Central (BCRA). La base monetaria neta de encajes y el dinero transaccional pasaron a crecer a un ritmo del 23% interanual a fines del mes pasado, después de cerrar 2017 arriba del 30%. Analistas consideran que esta reducción de la cantidad de dinero en la calle difícilmente tenga un impacto importante en la marcha de la inflación, aunque esperan que colabore a calmar un poco las aguas en el mercado cambiario.

La base monetaria neta de encajes terminó junio con una tasa de expansión interanual del 23%, 3 puntos porcentuales por debajo de su nivel de fines de mayo y 9 puntos porcentuales más lento que en mismo mes del año pasado (y que a fines de diciembre último).

Lo que los economistas llaman el M2 privado billetes en poder del público y en cuentas bancarias a la vista se movía al mismo ritmo al cierre de junio, 23% interanual. Pero su baja es más pronunciada: un año atrás avanzaba al 35% interanual.

La base monetaria neta de encajes, explican los analistas, sirve para ver la manera en que el BCRA está conduciendo el ritmo de avance de los agregados monetarios, mientras que el M2 privado permite ver la demanda de dinero transaccional. Es el crecimiento más lento desde diciembre de 2016 para estos indicadores.

"Los agregados vienen desacelerando, lo que refleja el enfoque del BCRA para contener el dólar y dejar a la tasa de interés ajustando según las condiciones de liquidez", dijo Federico Furiase de EcoGo. "Tuviste una suba de encajes bancarios que implicó una absorción de $ 160.000 millones. Además el desenchufe de la maquinita, porque te quedaban $ 80.000 millones de transferencias del Central al Tesoro que no se van a hacer por el acuerdo con el FMI y, por último, la demanda de dinero transaccional moviéndose por debajo de la inflación te da la pauta de que la actividad económica está cayendo", agregó.

La base monetaria se expandió $ 23.166 millones en junio, con el desarme de letras Lebac como principal factor expansivo: se inyectaron $ 203.835 millones en el mes a través de quienes no renovaron o vendieron sus letras. Menos pesó la asistencia del BCRA al Tesoro, unos $ 11.700 millones en adelantos transitorios, que se detuvieron como resultado del acuerdo con el FMI.

Esa expansión estuvo compensada, principalmente, por la toma de posiciones de bancos en Leliq (unos vehículos parecidos a las Lebac pero a 7 días de plazo y que sólo pueden utilizar los bancos) que absorbieron $ 100.525 millones en el mes. Las ventas de divisas del BCRA también sacaron pesos de la calle: fueron $ 33.986 millones por ventas al sector privado y $ 44.478 millones por ventas de dólares al Tesoro.

Aunque todavía hay analistas que siguen a los agregados para tratar de explicar la dinámica de la inflación, ayer los expertos consultados por El Cronista le atribuían efectos de plazo más corto al "torniquete" de Caputo.

"Un monetarista te va a decir que va a ser menos infla a futuro, los que no lo somos no le asignamos ese poder de predicción", dijo Gabriel Zelpo, de Elypsis. "El M2 privado no te muestra lo que pasó con depósitos públicos, que crecieron mucho, y eventualmente van a ser usados. Lo que tenés es una caída de la demanda de dinero del sector privado muy fuerte, yo no creo que haya una política orientada a precios, la política es frenar la corrida y si bien hay calma todavía no se puede cantar victoria", agregó.