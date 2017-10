Tomasevich ve "demasiadas expectativas de que todo se resolverá muy rápido”

Federico Tomasevich, CEO de Puente, comparte el optimismo que muestra el empresariado con respecto a la economía. Pero, a diferencia de muchos, hace algunas advertencias: básicamente, que los resultados no son inmediatos y que las inversiones no llegarán hasta que las reformas fiscal y laboral no estén confirmadas.

Con respecto a las tasas, cree que el Banco Central recién tendrá margen para bajarlas en el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, en diálogo con Cronista.com en el marco del 53 coloquio de IDEA, puso reparos en cuanto a la conveniencia de apostar a la tasa en pesos.

- Hay un ambiente optimista casi de euforia. ¿Cuánto compartís eso?

- Somos bastante optimistas del rumbo del país y de la economía. Por ahí hay demasiadas expectativas de que todo se va a resolver demasiado rápido y el país tiene desafíos complejos y los resultados van a tardar en verse. Una cosa es que se aborden los problemas y otra, que se vean los resultados en el corto plazo. Y creo que eso, el mercado lo está menospreciando.

- Una especie de nuevo ‘segundo semestre’…

- Hay indicadores económicos muy buenos: hay una reactivación importante en la mayoría de las industrias, optimismo y euforia en el mercado de capitales, y acciones en valores récord. Eso es en parte por la expectativa y sobreexpectativa de que los problemas se van a resolver demasiado rápido.

- ¿Pensás que si al Gobierno le va tan bien como esperan en las elecciones van a empezar a llegar las inversiones que están demoradas?

- Hoy están entrando u$s 1500 millones por mes de inversores en activos financieros. No hay flujos de dólares hacia la economía real. Eso debería empezar a verse cuando estén la reforma fiscal y la reforma laboral. Los inversores importantes no van a tomar ninguna decisión apresurada sabiendo que vienen reformas que pueden condicionar el futuro de los negocios en Argentina.

- ¿Qué hay que esperar de los mercados tras las elecciones teniendo en cuenta que los precios descuentan el triunfo del Gobierno?

- Deberías tener tomas de ganancias, sobre todo en el mercado de acciones, no en el de bonos. Hay papeles cuyos precios están justificados y otros que no. Y gran parte de los precios reflejan este exceso de optimismo.

- Teniendo en cuanta el dato de inflación, ¿cuándo pensás que va a tener margen el Banco Central para empezar a bajar las tasas?

- Según nuestra visión es que al menos hasta el primer trimestre del año que viene las tasas van a seguir altas y el Banco Central no va a volver a repetir el error que cometió cuando las bajó un poco anticipadamente y el tipo de cambio subió.

- O sea que, para el inversor, apostar a la tasa en pesos va a seguir siendo negocio unos meses…

- Siempre y cuando no haya una variación del tipo de cambio. Un componente importantísimo del comportamiento del tipo de cambio es el ingreso de dólares de inversores financieros: un tercio del ingreso de dólares son para comprar acciones y bonos; si esos inversores cambian de apetito de inversión porque los activos están caros o porque la tasa en el mundo o en Estados Unidos empieza a subir, deberías tener una corrección del tipo de cambio.