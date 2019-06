Tomasevich: “En la Argentina no hay ni puede haber un mercado de capitales”

El presidente de Puente, Federico Tomasevich, fue muy crítico en el Congreso del IAEF: “Subió la deuda y bajó el producto bruto, entonces el gobierno que venga tiene un desafío importante, pero las cosas se pueden resolver en la medida en que prime la cordura y la razonabilidad. Hay programas para bajar la carga tributaria en la actividad privada en los países. Vas al FMI y podes pedir plata para para financiar del gasto corriente u otras cosas, y Argentina pidió para financiar el gasto corriente, con lo cual le quedan pocas balas, pero creo que se va a poder resolver”.

Al mismo tiempo, agregó que “mercado de capitales no hay ni puede haber, sumale que el inversor institucional más grande de la Argentina es la ANSeS y por cuestiones políticas no opera. Argentina tiene que tener fondos previsionales para hacer frente a las obligaciones previsionales y generar inversiones de largo plazos en la economía, como hace Chile. Pero si ves el portfolio de inversiones de la ANSeS son 100% productos financieros, cero economía real. Por supuesto que es un desafío operar el portfolio de la ANSeS y vas a tener problemas políticos si tocás los activos porque todos se van a quejar. Pero cuando vos asumís la responsabilidad de gestionar esos recursos, tenés que estar dispuesto a recibir esos cachetazos, sino no podes asumir esos problemas”.

Tomasevich insitió en que el 100% de los recursos previsionales de la Argentina están invertidos en activos financieros: “Eso es un tema sumamente importante, pues debe haber un acuerdo político, la clase política oficial y la opositora deben llegar a un acuerdo para que los fondos previsionales ayuden a la economía del país y no que ayuden al sistema financiero, que invierte en Leliqs. Entiendo que los bancos están obligados a hacer eso en este contexto, pero eso es lo que hoy hace la ANSeS. Argentina no tiene mercado de capitales porque no tiene fondos previsionales. Los números del mercado de capitales y de las transacciones en Argentina en función del producto bruto y del que representa debería ser mucho más grande, pero para crear un mercado de capitales necesitás la confluencia de muchas cuestiones”.

Señaló que el BCRA y la CNV hicieron grandes esfuerzos en actualizar y modernizar la normativa: “Quizás haya otras cuestiones que estén faltando, pero tampoco podés cambiar muchas cosas juntas porque hay demasiados intermediarios y muchas entidades financieras. Para que haya mercado de capitales necesitas un país previsible, con indicadores razonables, que el ahorro argentino esté en Argentina, que hoy es el segundo país con más dólares en circulación del mundo después de Rusia. El tema es que la liquidez está alocada en cajas de seguridad o plazos fijos, por lo que no genera ninguna externalidad positiva y lo que está en plazo fijo termina en las Leliqs”, indicó el presidente de Puente.

A su juicio, la historia de la Argentina hace que la gente tenga este comportamiento, y que los inversores institucionales operen así: “En 2018 hubo enormes flujos viniendo, pero cuando hay algún nivel de inestabilidad la quieren ver de afuera. Claro que necesitás muchos años trabajar sobre la reputación, la estabilidad macroeconómica, y sobre el sentido común de los que gobiernan. Además, el sistema tributario argentina no es competitivo, pagan m uy pocos, y las necesidades fiscales son infinitas, por lo que se necesita una reforma fiscal y una reforma laboral de manera bastante urgente para ser competitiva, porque sino desincentiva mucho inversiones en la economía real. Lo que se paga en Argentina de ingresos brutos es lo que se paga de ganancias en otros países. Estados Unidos, con la baja de impuestos, es uno de los países más competitivos desde el lado fiscal.

Diego Fernández, director ejecutivo de Rofex, que compartió el panel en el IAEF, agregó que haber puesto el impuesto a la renta financiera vino a empeorar todo, “hay que dar señales en otro sentido. La renta financiera tiene problemas de diseño, de carga burocrática sobre los inversores, ha sido algo pésimo y tiene que ser revisado, aunque no por eso estoy diciendo que tenga que estar todo exento, pero la complejidad y asimetrías que trajo lo veo muy negativo para el mercado”.