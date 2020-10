Think tank cruzó a Guzmán: "Es falso que el dólar blue no refleja la realidad argentina"

Entre allanamientos en pleno microcentro y nuevas medidas del Gobierno, el dólar blue volvió a operar esta semana al alza y cerró este miércoles en $ 183 por unidad, estirando la brecha con el oficial a 119%. La incertidumbre respecto del plan económico, sumado a las frecuentes restricciones al acceso de divisas, una plaza llena de pesos y la desconfianza política hacia el Gobierno, impulsan a la brecha cambiaria hacia valores históricos.

"Los argentinos hoy huyen del peso ante un Banco Central (BCRA) que no cesa de financiar al Gobierno, que además le quita poder adquisitivo a la moneda en la cual cobran su sueldo y que en este momento tiene en su bolsillo", aseguró un informe de la Fundación Libertad y Progreso (LyP). El think tank liberal, en tanto, cruzó al ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que dijera que el dólar paralelo "no refleja la realidad de la Argentina" durante el Coloquio IDEA.

En esa línea, Libertad y Progreso transmitió su preocupación sobre la alta emisión al tiempo que cae la demanda de dinero y ejemplificó con la hiperinflación durante la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín. "En ese entonces, los gobiernos no cesaban de gastar de más y no contaban con financiamiento, por lo que lo hacían mayormente con recursos del BCRA, reservas e impuesto inflacionario". Y agregó: "Llegó un momento en que la gente se hartó de que les quitaran poder adquisitivo a sus ahorros en pesos y dejó de demandar la moneda nacional; lo cual derivó en un proceso hiperinflacionario".

Brecha cambiaria histórica entre el dólar oficial y el blue. Fuente: BCRA.

El cierre al financiamiento internacional se consolida como otro factor que preocupa a los economistas y al mercado. Algunos de los nuevos bonos resultantes del canje de la reestructuración de la deuda cotizan con TIRs superiores al 16% a menos de dos meses de su debut.

"No hay nada incoherente en las cotizaciones de los mercados argentinos", resumió Aldo Abram, director ejecutivo de LyP. Según el economista, el valor superior a los 1400 puntos básicos del índice elaborado por JP Morgan se traduce en "una señal de que los nuevos bonos emitidos para el reciente canje de deuda serán reestructurados con una quita tan importante como la que ya tuvieron". Y sumó: "Al mismo tiempo, los valores actuales de los dólares paralelos están reflejando el enorme riesgo de quedarse en una moneda que va rumbo a depreciarse fuertemente en un contexto de crisis".

En referencia a las posibles medidas que podrían significar un cambio de rumbo, Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación, mencionó la necesidad de una serie de reformas de Estado como, por ejemplo, tributaria, laboral y la importancia del federalismo fiscal. "La única forma de evitar llegar a una crisis es resolver los problemas de fondo de la Argentina y avanzar en las reformas estructurales que hace décadas están pendientes", confió Cachanosky.