Test para Lacunza: vencen u$s 1600 millones de Letes y prevén baja renovación

Esta semana vencen u$s 1600 millones en Letras del Tesoro, de las que más de la mitad están en manos de tenedores privados. Será el primer test de mercado del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. La prueba no será solamente financiera: de no poder renovar los u$s 900 millones que actualmente están en manos de inversores privado, es posible que el Tesoro tenga que echar mano a las Reservas del Banco Central para poder afrontar sus compromisos de deuda, pero éstas ya se contrajeron más de u$s 8000 millones después de las primarias.

Hace una semana, el ministro saliente Nicolas Dujovne canceló una de las dos licitaciones de letras en moneda extranjera que estaban previstas post PASO. Ahora, pese a la volatilidad del mercado, el Tesoro necesita "rollear" los vencimientos de estas semanas para descomprimir obligaciones por más de u$s 6500 millones que tiene que afrontar antes de las elecciones del próximo 27 de octubre. Monto que es aún más significativo si se mira lo que queda del año: el Gobierno tiene que afrontar más de u$s 7800 millones en letras dolarizadas.

Un cálculo de la consultora LCG estima que si se repite la dinámica de las últimas licitaciones, Lacunza podría conseguir renovar apenas del 20% hasta fin de año, la demanda de dólares se acercaría a u$s 6260 millones sólo de letras del Tesoro en dólares. Pero si se tienen en cuenta los otros instrumentos de deuda disponibles en el mercado, como las Lelink, las Lecap y las Lecer, este monto se eleva hasta superar los u$s 14.880 millones.

La preocupación de estos días en el mercado local es si el Gobierno tiene la espalda para afrontar todos estos compromisos, sin hacer mella en las reservas del Banco Central, incluso si se concreta el próximo desembolso del FMI. Hay expectativa por el ingreso de los u$s 5400 millones que se habían comprometido para septiembre y los u$s 1000 adicionales que llegarían recién en diciembre, con la incógnita electoral ya resuelta definitivamente.

Toda esta incertidumbre se traduce en los altos costos que se pagan por estas letras en los mercados secundarios. "El mercado no confía en la capacidad de pago de las letras en dólares y esto se traduce en una tasa realmente atractiva", explicaron en la consultora Delphos. Por las Letes que vencen el mes que viene ya se paga 32,53%; mientras que ese premio se eleva al 51,31% para las que vencen el próximo 29 de noviembre, cinco días después de una eventual definición en segunda vuelta.

Operadores anticiparon a este diario que el "rolleo antes de las generales de octubre, será mínimo". Al mismo tiempo, la consultora Delphos adelantó que el Tesoro deberá cancelar casi la totalidad de su deuda con privados. Más aún si se considera que los fondos comunes de inversión tienen el 16% de las Letras que vencen hasta fin de año, pero post PASO ya se deshicieron de u$s 500 millones en Letes por rescates de sus cuotapartistas.

La respuesta que obtenga Lacunza esta semana, entonces, será clave. En abril, cuando la cartera que ahora dirige había presentado el programa financiero para este año, había adelantado que era necesario que los privados renovaran posiciones por u$s 7800 millones, tanto en pesos como en dólares.

Mercado difícil: vuelve otra vez las suscripción de Letes con pesos



Para poder hacer frente al vencimiento de u$s 1600 millones, el Ministerio de Hacienda anunció que licitará Letras en pesos y en dólares, entre mañana y el miércoles.

Se licitarán dos instrumentos: Letes en dólares a 35 días de plazo, que vencerán el próximo 4 de octubre, tres semanas antes de las elecciones generales. También se ofrecerán Letes en moneda dura que vencerán el próximo 17 de enero, una vez que el presidente electo asuma su nuevo mandato.

A las Letes de más corto plazo se podrá entrar exclusivamente con dólares; mientras que tanto para las Letes que terminan en enero próximo y las Lecap se podrá acceder tanto en pesos como en dólares, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 27 de agosto de 2019.