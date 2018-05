Tensión global puso presión sobre el dólar y lo dejó cerca de su récord

El mercado global volvió a resentirse ayer y a golpear al peso argentino. En un día dominado por bajas en las bolsas globales y devaluación de monedas emergentes como resultado de la debilidad de Italia el dólar minorista subió 22 centavos ayer para cerrar en $ 25,47, apenas cuatro centavos debajo del máximo histórico anotado a mediados de mes en plena corrida contra el peso.

Se necesitaron ventas del Banco Nación estimadas en u$s 500 millones en el mercado mayorista para evitar que la divisa llegara a hacer contacto con la muralla de u$s 5000 millones con la que el Banco Central (BCRA) le marca un techo a la divisa desde el 14 de mayo. Las reservas internacionales cayeron más de u$s 1000 millones en el día por las ventas oficiales y un pago al Club de París.

El dólar mayorista subió 13 centavos y cerró en $ 24,84. Gana 21,10% en lo que va de mayo, 33,51% en lo que va del año y sube 55,63% en comparación con su nivel de un año atrás.

Ayer, el mayorista arrancó el día en $ 24,76, aunque compras de bancos locales por orden de clientes locales, más que nada, pero también internacionales fueron llevando el precio hacia arriba. La divisa llegó a tocar $ 24,95 por unidad cuando aparecieron las ofertas del Banco Nación, que pusieron un límite a las alzas del día. Global Agro Brokers estimó en u$s 500 millones las ventas del Nación.

El precio, así, rozó el techo que impone el BCRA desde el 14 de mayo pasado. Desde ese día, la mesa de la entidad conducida por Federico Sturzenegger coloca a diario una oferta de u$s 5000 millones a $ 25. Esa oferta rara vez es tomada por los compradores privados, salvo por el día 15 de mayo el del supermartes de vencimiento de Lebac los precios se pactaron debajo de esa enorme muralla de contención que representa algo menos del 10% de las reservas internacionales.

Las ventas del Banco Nación evitaron que el precio llegue a la pared de dólares que sostiene el BCRA en $ 25. Según fuentes del mercado, el banco público vende divisas que el Tesoro consiguió a través de colocaciones de deuda.

Hasta febrero, los dólares que conseguía el ministro de Finanzas Nicolás Caputo por sus emisiones de deuda eran comprados por el BCRA, para lo que se emitían pesos que luego debían ser esterilizados mediante la colocación de Lebac. Luego de la colocación de un bono en pesos por u$s 3000 millones, más que nada al fondo Templeton, Caputo pasó a vender los dólares del Tesoro directamente en el mercado.

El volumen operado entre los grandes jugadores llegó a los u$s 1216 millones, una cifra que por su tamaño hizo recordar a algunos de los días de mayor nerviosismo de la corrida cambiaria que tuvo lugar entre fines de abril y mediados de mayo. En futuros, mientras tanto, la cifra fue igual de impresionante: se operaron u$s 2461 millones.

En mi opinión, hoy no pasó nada local, son las repercusiones de lo que pasa afuera, dijo Javier Marcus, gerente de negocios de Southern Trust. El tema es que nos agarra nerviosos.

El nerviosismo se debió a nuevos frentes de conflicto a nivel internacional, ayer protagonizados por Italia, país cuyos bonos tuvieron su peor desempeño diario en 25 años (ver aparte). Si bien el real ayudó con una leve suba, la mayor parte de las monedas de la región perdieron frente al dólar.

En el mercado de futuros el BCRA salió a intervenir con u$s 100 millones colocados en el vencimiento de junio a $ 25,64, una señal destinada a calmar subas de precio que amagaban con dispararse por la mañana.

Las ventas del Nación y un pago al Club de París por u$s 459 millones hicieron caer u$s 1015 millones a las reservas, que cayeron a u$s 50.915 millones u$s 10684 millones desde el inicio de la corrida, a fines de abril.