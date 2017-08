Tenaris se desplomó casi 3% y el Merval prolongó su racha bajista

Los papeles de Tenaris se hundieron 2,99 por ciento, hasta los 270,65 pesos cada uno, y lideraron los retrocesos dentro del Merval, que sumó su segunda caída consecutiva al perder 0,19%, hasta situarse en las 21.540,59 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Central Puerto (2,25%), Petrobras Brasil (1,42%), y TGS (1,40%).

“Una nueva jornada positiva experimentó Wall Street, alentado todavía por la favorable lectura de la temporada de balances, a pesar de lo cual los activos domésticos mostraron apenas ligeras oscilaciones mientras se monitorea la mayor calma del dólar tras la intervención del BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Fue así que el Merval cerró con un ligero descenso de 0,2%, en un marco de selectividad que permitió contrarrestar la mayor debilidad de las petroleras a raíz de la retracción del WTI tras la reciente escalada, aunque bajo un volumen que sigue limitado y refleja mayor apatía entre los operadores”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 239.336.016 pesos, con un balance de 41 papeles en alza, 41 en baja y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos exhibieron en promedio una suave mejora promedio de 0,1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país aún cerca de los 440 puntos básicos y con la preferencia inversora aún concentrada en los títulos cortos y medios para devengar", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,52%, el AY24 perdió 0,37%, el Descuento en dólares cedió 0,07%, el Descuento en pesos avanzó 0,23%, el Par en dólares retrocedió 0,26%, el Par en pesos subió 0,85%, el PR13 se contrajo 0,25%, y el PR15 sumó 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) ganó 1,08% ($ 159,50), el TVPE (en euros) ascendió 0,79% ($ 192), y el TVPP (en pesos) cayó 2,56% ($ 9,50).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Tenaris cayeron 2,49%, hasta los u$s 30,75 cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron YPF (-1,34%, u$s 19,93), TGS (-1,32%, u$s 15), e Irsa Inversiones y Representaciones (-1,08%, u$s 22,02).

En cambio, avanzaron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (7,33%, u$s 58), Galicia (1,60%, u$s 36,90), y Pampa Energía (1,49%, u$s 55,16).