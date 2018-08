Tenaris es la única acción del Merval que no pierde en dólares este año

Entre lo golpeado que están los mercados emergentes por las disputas comerciales entre las principales economías del mundo y la incertidumbre que genera entre los inversores las cuentas pendientes del Gobierno, como el déficit fiscal, los saldos en rojo acaparan las pantallas de la City porteña. Esto sin contar la devaluación del peso. Así es como todas las acciones que componen el Merval acumulan pérdidas medidas en dólares, salvo una: Tenaris.

La acción de la empresa que hace tubos de acero sin costura suma ganancias de 11% en lo que va de 2018 y los expertos todavía lae ven en valores atractivos. Si bien Petrobras Brasil también tiene saldo positivo en dólares, en primer lugar, no es una compañía argentina, y en segundo, el avance es mínimo, de 1%, por lo que puede darse vuelta de un momento a otro.

En cuanto al avance en pesos de Tenaris, ya es de 90% en el año, una performance que poco impacta en el Merval, ya que si bien años atrás era unas de las acciones (junto con Petrobras Brasil) que guiaba la evolución del índice, en la actualidad este papel ocupa el decimosegundo lugar en la composición, con tan solo el 2,97% del total.

"Tenaris es una de las acciones que tienen más visos positivos. Aparte, es un empresa bastante internacional en cuanto a su modelo de negocios, está distribuido por distintas partes del mundo. Eso hace que todo el riesgo argentino se licúe, entonces tiene mucho sentido que frente a todo lo que sufre la bolsa argentina, una empresa como Tenaris se escape de la tendencia general", comentó Emiliano Cabrera, equity trader de Balanz.

Los números son contundentes, dijo Pasquali, analista de mercados de Fernandez Laya: "Afuera el S&P está en récord histórico de precios, en cambio el Merval, si el año hubiera cerrado ayer, habría registrado su segunda peor performance en dólares desde 1986, desde que hay datos. Eso explica por qué una empresa más emparentada con el mercado exterior resalta entre las locales". Además, Pasquali destacó que en el segundo trimestre tuvo un resultado muy bueno, con ganancias del 126% interanual.

"La empresa está hablando de buenas perspectivas hacia adelante, esquivó la suba de aranceles que le pusieron al acero, también tuvieron el timing de hacer un planta en Houston. Es una multinacional con raíces argentinas, pero con sede en Luxemburgo, y el 83% de lo que produce lo exporta. No hay otras empresas con esas características", resumió analista de mercados de Fernandez Laya.

Tenaris posee una capacidad de producción anual de 850.000 toneladas de tubos sin costura y produce una amplia gama de productos para el mercado energético, automotriz, para aplicaciones agro-industriales y exporta más del 70% de sus productos de alto valor agregado a todo el mundo.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, recordó que Tenaris se beneficia del "boom del gas y petróleo no convencional en Estados Unidos y Canadá, de la recuperación de la economía norteamericana, del precio del crudo más estable, en torno a u$s 65 y u$s 70". Según el experto, estas son condiciones que la hacen rentable.