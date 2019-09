Tenaris deja de cotizar en dos semanas y los inversores tienen que decidir qué hacer con sus acciones

Lejos quedó la época en la que Tenaris marcaba el paso del Merval, de hecho, pasa sus últimas ruedas en compañía de las demás acciones del panel general para, finalmente, dejar de pertenecer a la plaza bursátil local desde el viernes 11 de octubre.

En la City, los asesores financieros se ocuparon de guiar a sus clientes para evitar que la fecha límite para tomar decisiones "se les viniera encima". Así lo explicó José Ignacio Bano, Gerente de Asesoramiento Financiero de InvertirOnline.com: "Sobre Tenaris tenemos algunas consultas, mucha gente no sabía, no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. Lo que tememos es que se acuerden el 11 de octubre y salgan todos a vender y las regalen". El especialista hacía referencia a que, como ya no cotizará más, lo que sobrarían son ventas, en un mercado en el que no habría compras.

De todas formas, esa no es la única opción. Cuando meses atrás se conoció la intención de la empresa que fabrica tubos de acero sin costura de salir de la bolsa local, también trascendieron las opciones que se barajaban. Finalmente, en julio la asamblea general de accionistas aprobó el retiro del régimen de oferta pública.

Los tenedores de acciones locales pueden optar entre venderlas en otros mercados en los que cotiza la empresa, transferirlas a esas mismas plazas o ejercer el derecho de receso, es decir, pedir un reembolso del valor.

Sin embargo, tal como lo establece su estatuto, ese reembolso opcional se concreta a un precio en pesos ya fijado para esa eventualidad, que terminaría siendo pagado en los primeros meses de 2020.

Esta última opción suena poco atractiva, dado que es a un valor equivalente al promedio del precio de cierre de venta en los 90 días anteriores a la asamblea. A simple vista, el gráfico histórico confirma que el valor sería inferior al negociado actualmente y, eso sin contar el efecto de la inflación y la suba del dólar sobre ese valor fijo.

Bano agregó que, por un volumen más grande "tiene sentido" comprar y después covertirlo y operarlo en Europa, en la bolsa de Milán, pero aclaró que un individuo con un capital más pequeño no lo va a hacer, salvo que la consiga a muy buen precio.

En Portfolio Personal Inversiones le informaron a sus clientes que estaban ya activos para operar los Cedears de la empresas y le sugirieron a quienes deseaban seguir invirtiendo en la compañía optar por vender TS (acción local) y comprar TEN (Cedear). A su vez, subrayaron que "el Cedear de Tenaris representa dos acciones locales y que, por lo tanto, el precio es aproximadamente el doble que el de TS".

"Lo que sí es relevante es que muchos inversores pueden considerar al Cedear como un instrumento de cobertura interesante sumado a que en dólares, la acción afuera cotiza en precios atractivos, coincidipo Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

El volumen operado en el Cedear de Tenaris, unos $ 45 millones, confirma este movimiento que citan los expertos, ya que el resto de los papeles del mismo segmento apenas si llegan al $ 1 millón.

Martínez Burzaco también comentó que "hay cierto nivel de arbitraje, sobre todo en los inversores más grandes" y que "el minorista ya había vendido el papel hace rato".

En cambio, Jorge Alberti, titular de Elaccionista.com, señaló que sus clientes "migraron todos a otra inversión, la mayoría al sector energético".