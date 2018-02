Tenaris creció 4% y el Merval sumó su segunda suba consecutiva

Los papeles de Tenaris crecieron 4,74 por ciento, a 348,35 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda suba consecutiva al ganar 0,22%, hasta situarse en las 33.114,43 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Cresud (3,40%), YPF (1,83%), y Comercial del Plata (1,81%).

El total negociado en acciones ascendió a 769.020.995 pesos, con un balance de 42 papeles en baja, 38 en alza, y 13 sin registrar cambios en su cotización.

“En una jornada con alta volatilidad y alternando entre subas y bajas, el Merval recuperó la zona de los 33.000 puntos, y acumula en lo que va del año una ganancia del 10,4%”, precisó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Las principales bolsas de la región finalizaron también en alza. Los inversores locales siguen de cerca las presentaciones de balances correspondientes al cuarto trimestre en una bolsa que continua afectada por la volatilidad, que estimamos continuará en el corto plazo”, añadió.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,19%, el AY24 ganó 0,48%, el Descuento en dólares cedió 0,03%, el Descuento en pesos saltó 2,44%, el Par en dólares se contrajo 0,22%, el Par en pesos descendió 0,25%, el PR13 mejoró 0,62%, y el PR15 se valorizó 0,11%.

“Los bonos en dólares finalizaron en su mayoría con alzas en una jornada donde el rendimiento de la tasa de 10 años del tesoro de los Estados Unidos retrocedió tras las subas registradas ayer”, precisó Trella.

El asesor precisó que “los bonos ajustables por CER tuvieron una jornada positiva donde lo mejor pasó por el Discount en Pesos (DICP)”.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) restó 0,57% ($ 8,75), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 0,55% ($ 179,99), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) cayó 2,16% ($ 181).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Tenaris saltaron 5,12%, a 34,48 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Cresud (4,17%, u$s 21,99), Banco Macro (2,47%, u$s 112,75), e YPF (2,24%, u$s 23,71).