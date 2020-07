Temporada de balances en Wall Street: esperan los peores números desde 2008

Esta semana comenzó una nueva temporada de balances en Wall Street y se espera que se presenten los peores resultados corporativos desde la crisis financiera de 2009. Pepsi estrenó la temporada aunque el plato fuerte comienza hoy con los bancos como principales protagonistas. Las acciones del sector tecnológico también harán su presentación esta semana. Los analistas esperan que las compañías de S&P 500 en general reporten una caída del 43,9% en las ganancias año para el segundo trimestre. Esto se da debido a que en el segundo trimestre la crisis del coronavirus tuvo su mayor impacto en las compañías. Las ganancias cayeron 12,8% en el primer trimestre, según datos del IBES de Refinitiv.

Ayer Pepsi arrancó la temporada de balances con el pie derecho ya que la compañía reportó mejores ganancias a lo esperado gracias a que se registraron mayores ingresos trimestrales de snaks durante los bloqueos provocados por la pandemia. Los ingresos netos de la compañía cayeron a u$s 15.900 millones cuando los analistas habían estimado u$s 15.300 mil millones.

Con el mismo sendero positivo siguió el banco JP Morgan. La entidad registró ganancias de $ 1.38 por acción, superando la estimación de $ 1.04 por acción de los analistas encuestados por Refinitiv. Los ingresos de u$s 33.000 millones excedieron la estimación de u$s 30.300 millones.

Por otro lado, el banco Citigroup informó el martes resultados del segundo trimestre y tambien superaron las expectativas de los analistas gracias en parte a un aumento masivo en los ingresos comerciales que ayudó a compensar una desaceleración en el negocio de banca de consumo de la compañía.

Finalmente, Wells Fargo reportó peor de lo esperado. El banco tuvo una pérdida neta de u$s 2.400 millones en el segundo trimestre, o una pérdida de 66 centavos por acción, peor que los 20 centavos por pérdida estimado por los analista.

Se espera que le sigan grandes nombres del sector. Tras el cierre, Bank of New York, Goldman Sachs, US Bancorp emitirán sus resultados. Dentro del mismo rubro, Bank of America y Morgan Stanley anunciará ganancias el jueves antes del inicio de la sesión.

Otros nombres importantes aparecerán esta semana como las aerolíneas, grandes perjudicadas por la crisis del coronavirus. United Airlines y Delta anunciarán ganancias antes de la apertura el miércoles y el jueves. La cadena hotelera Honeywell hará lo suyo el jueves, también dentro del grupo de sectores más golpeados. Finalmente, habrá novedades de grandes nombres del sector financiero. El jueves tras el cierre de la rueda Netflix , Ebay, Microsoft presentarán sus resultados.

Pese a ello, y ya con el inicio de las presentaciones de balances en marcha, se espera que las compañías en Estados Unidos muestren la segunda mayor caída trimestral de ganancias desde 1968 según datos del IBES.

La peor presentación de ganancias se dio con la caída del 67% en el cuarto trimestre desde 2008 cuando los bancos y otros prestamistas importantes se vieron afectados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo, conocidas como subprime.

Pese a que se espera un muy mal trimestre en cuanto a las ganancias, las acciones no están baratas ya que el mercado estuvo especulando con que la economía se recuperará rápidamente tras el histórico traspié generado por el coronavirus. Actualmente el índice de referencia selectivo S&P 500 cotiza a 21,5 veces las ganancias anticipadas, muy por encima de las 19 veces que alcanzó cuando alcanzó un récord en febrero.

El índice subió más del 40% desde su mínimo del 23 de marzo debido a las medidas de estímulo de la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos y con la expectativa de evidenciar una recuperación en “V”.

Si bien se espera que el segundo trimestre del año sea el que peores ganancias trimestrales se presenten, los analistas estiman que los resultados del tercer y cuarto trimestre también muestren números negativos. Los expertos ven una disminución anual de las ganancias del 24,7% en el tercer trimestre y una caída del 13,1% en el cuarto, mientras que se espera que las ganancias del primer trimestre de 2021 aumenten 12,4%.

Los 11 sectores de S&P 500 están programados para ver una disminución en las ganancias para el segundo trimestre, con energía, consumo discrecional, e industrial entre los más afectados, mientras que el sector de servicios y tecnología podrían evidenciar mejores resultados en términos relativos.

Para el actual trimestre se espera un retroceso en las ganancias del 44%, superado solamente con el 64% evidenciado en el último trimestre de 2008. En el primer y segundo trimestre de 2009 las compañías también reportaron perdidas significativas, mayores al 35% y 25% respectivamente.

Con los estímulo monetarios de la mayor parte de los bancos centrales del mundo, con la Fed a la cabeza y junto con la asistencia de los gobiernos, cercano a los u$s 20.000 millones, el colapso del 35% de las acciones mundiales entre el 20 de febrero y el 23 de marzo, el sell-off de acciones más rápida y profunda vista desde 2008 se revirtió casi en su gran mayoría.

Desde el 23 de marzo a la fecha, el S&P 500 subió 30%, seguido por el el Stoxx50 que ganó 21,6% y el índice chino que avanzó 21%. Las acciones de Japón y de Reino Unido subieron 17% y 13% respectivamente.

Las acciones globales están a solo del 10% de su récord histórico visto en febrero pasado, mientras que el índice Nasdaq y las acciones de China ya se ubican en máximos históricos.