Temporada alta de pases, relevos y novedades en la City

Mariano Flores Vidal, quien fuera gerente general del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger (había trabajado con él cuando presidía el Banco Ciudad como jefe de asesores) ya fue reemplazado como CEO de Megainver, la compañía de inversiones presidida por Miguel Kiguel, que cuenta con Federico Tomasevich como vicepresidente y con Nora Trotta como directora.

En realidad, el puesto de CEO estaba vacante desde diciembre, y luego de la salida de Flores Vidal, que pasó a desempeñarse como consultor independiente, quien ocupó el cargo en forma interina fue el propio Kiguel.

El nuevo CEO es Andrés Nobile, quien era el Head de Inversiones en Toronto Trust, perteneciente al grupo IRSA. Anteriormente, este CFA y magister en Finanzas del CEMA desempeñó distintos roles jerárquicos en Compass Group y Citigroup Asset Management. Ahora, está abocado al relanzamiento de un fondo dollar-linked, que según contó a este diario, promete ser de los más grandes de mercado.

El otro pase también tiene que ver con Kiguel, ya que su director asociado en Econviews, Miguel Zielonka (ex Head of Sales de Global Markets del ICBC) es el nuevo presidente del directorio del Banco Sáenz, propiedad de la familia Frávega, que se concentra en el otorgamiento de préstamos personales para la adquisición de electrodomésticos y artículos del hogar de Frávega. Mientras, el propio Kiguel será vicepresidente del Banco del Sol, la nueva entidad digital de SanCor Seguros.

Martin Diez, tras once años en el Deutsche Bank, donde llegó a vicepresidente, pasó al Hipotecario como Head of Capital Markets and Asset & Liability Management. Ahora, tras tres años en la entidad de Elsztain, asciende a CFO, tras la partida de quien sra su jefe, Tomás Godino, que pasó a ser el nuevo CEO del MAE, en reemplazo de la ex Goldman Sachs Mariana Franza.

También hay un nuevo presidente del MAE: Marcos Prieto, gerente general del banco CMF, entra en reemplazo de Fernando Negri, del ICBC, quien pasa a ser el vicepresidente, y a formar el comité ejecutivo junto a Pablo León, de Galicia, y Jorge Pérez Ibáñez, del HSBC.