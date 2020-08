Teletrabajo y seguros: menos accidentes, pero más tiempo de convalecencia

El teletrabajo , o home office, se volvió indispensable, dado que el Aislamiento Social Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) ya lleva más de 130 días y de no haber contado con esta herramienta, la cuarentena hubiera golpeado todavía más a la economía local. Además, la sanción de la Ley de teletrabajo fue una prueba de que la modalidad llegó para quedarse.

Los expertos coinciden en que la pandemia aceleró un proceso que en muchos sectores ya se había comenzado a llevar a cabo.

En este contexto es que las aseguradoras deberán reconvertir la industria, y para eso deberán analizar lo que sucede hoy.

"El home office trajo consecuencias puntuales por su incorporación en forma masiva. La primera, que desde el comienzo de la cuarentena los accidentes han disminuido notablemente, sobre todos los 'in itinere', o sea los que se producen en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa", señaló Leandro Canosa, director Técnico en Grupo Gaman .

En tanto, el especialista remarcó que en las industrias donde suelen darse accidentes graves, al estar cerradas por la cuarentena, también se observó una reducción considerable.

Roberto Saba, presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) también confirmó que hay menos accidentes: "No caben dudas, no hay actividad; los empleados no se trasladan y sufren menos accidentes".

Al respecto también aclaró que gran parte de estos accidentes tenían mayor cantidad de fallecimiento, es decir, daños más graves se producían al ir y volver del trabajo que en el mismo trabajo, algo que es característico de Argentina por su alto grado de siniestros viales.

Por otro lado, la segunda consecuencia de la cuarentena, destacaron desde Grupo Gama, es la extensión de los plazos de convalecencia de los accidentes o enfermedades que sí ocurrieron.

"Esta extensión de plazos se produjo, en especial, en el comienzo de la cuarentena, dado que en ese entonces las comisiones médicas estaban suspendidas y, prácticamente, en las clínicas solo entendían urgencias y temas relacionados con el Covid-19 . Eso hizo que los tratamientos para recuperarse de accidentes y enfermedades se extendieran un poco más de lo establecido en condiciones normales", comentó Canosa.

Las compañías de seguro, por lo tanto, tienen que liquidar más días de Incapacidad Laboral Temporaria, como respuesta a tratamientos más extendidas y altas médicas que tardan más en emitirse.

Probablemente en un contexto de teletrabajo por elección y sin la pandemia como urgencia, este tiempo de convalecencia no sea igual de extenso. De todas formas, está claro que ni la economía, ni la salud, las empresas o las aseguradoras serán los mismos; los empleados tampoco.

Gonzalo Ketelhohn, director de Willis Towers Watson , cree que es necesario hacer un examen de conciencia para adoptar lo nuevo y descartar lo que se ha vuelto obsoleto: "El mercado del seguro deberá replantearse su rol en la sociedad y para con sus clientes, intentando comprender al detalle por lo que están pasando y cuáles serán sus nuevas prioridades. En un mundo empobrecido y más competitivo, sobrevivirán aquellos que logren acompañarlos aportándoles valor y ayudándolos en la profunda crisis que deben enfrentar".

Ketelhohn entiende que la matriz de riesgos de las empresas cambió drásticamente y señaló que aparecieron nuevas necesidades de cobertura, lo que las obliga a replantearse esquemas que quedaron obsoletos.

"Los niveles de ocupación de las fábricas, la dotación de personal y los valores a riesgo por alteraciones de stocks por ejemplo, no son los mismos. Medidas de seguridad alteradas por la interrupción del negocio, caída de ingresos, renegociaciones salariales y el mantenimiento de equipos. Hay muchos factores a tener en cuenta para adaptar la estrategia de las empresas frente a un nuevo y más complejo escenario", agregó el director de Willis Towers Watson.