Telecom sale a colocar Obligaciones Negociables por hasta $ 5000 millones

La empresa Telecom saldrá a buscar financiamiento en el mercado local a través de la colocación de Obligaciones Negociables (ON) a 12 y 18 meses de plazo por un total de hasta $ 5000 millones que serán destinados a capital de trabajo y refinanciación de pasivos, informó ayer la agencia Télam.

La compañía de telecomunicaciones sigue así los pasos de empresas como YPF y Cresud ,que en los últimos días salieron también a colocar ON por hasta u$s 150 millones, en el caso de la petrolera, y por hasta u$s 240 millones, por el lado la sociedad agropecuaria, financiera e inmobiliaria.

La colocación de Telecom -que se concretará hoy- contempla la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 a tasa variable con vencimiento a los 12 meses, y las Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses. Cada una por un valor nominal de hasta $ 1500 millones ampliable hasta $ 5000 millones. Es decir un equivalente a unos u$$ 83 millones teniendo en cuenta un tipo de cambio mayorista de $ 60 por dólar.

Esta etapa de financiamiento de la compañía de telecomunicaciones se enmarca en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s 3000 millones. El ingreso neto esperado de la colocación tendrá una aplicación principal a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos.

Los colocadores designados son Macro Securities, BACS Banco de Crédito y Securitización, AR Partners y Balanz Capital Valores.